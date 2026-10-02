«Під покровом»: НБУ ввів в обіг срібну монету на честь захисників України

До Дня захисників і захисниць України Національний банк ввів в обіг срібну пам’ятну монету «Під покровом». На ній поєднали образи козака-захисника, українки-берегині, традиційних і сучасних осель та Дерева життя — символу тяглості роду й життєвої сили.

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Національний банк України ввів в обіг срібну пам’ятну монету «Під покровом», присвячену захисникам і захисницям України. Її номінал — 10 гривень, маса — 31,1 грама, а тираж становить до 10 тисяч штук.

На реверсі зобразили козака зі щитом і шаблею та українку-берегиню із соколом у руках. Козак символізує мужність і готовність захищати рідну землю, а жінка — родину, традиції та духовну спадщину. Сокіл у композиції уособлює волю, рішучість і захист.

У центрі розмістили будинки різних епох — від традиційної української хати до сучасних багатоповерхівок. Чоловіча та жіноча постаті огортають композицію стилізованою тканиною з піксельним камуфляжним візерунком, ніби приховуючи її від ворога. Загальна композиція асоціативно нагадує тризуб і водночас відображає семантику Дерева життя.

Берегиня як духовний щит

На аверсі зображено сакральний образ Берегині — Дерева життя. У НБУ зазначають, що це давній символ української духовної традиції, який уособлює тяглість роду, єдність поколінь і життєву силу.

Образ Берегині нагадує янгола з розправленими крилами та символізує Покрову — «невидимий духовний щит над тими, хто тримає щит реальний», йдеться в описі НБУ.

Художниця монети — Олександра Кучинська. Скульптори — Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.

Де придбати монету

«Під покровом» можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів.

Про початок продажів Національний банк радить стежити на сайтах магазину та банків-дистриб'юторів.

Нагадаємо

НБУ ввів в обіг нову срібну пам’ятну монету номіналом 10 гривень — «Червона рута — голос поколінь», присвячену Володимиру Івасюку та його легендарній пісні. Монету виготовили зі срібла 925 проби, її маса — 31,1 грама, а тираж становить до 10 тисяч штук. На аверсі зобразили стилізований портрет Івасюка за піаніно, Карпати, річку у формі скрипки, квітку червоної рути та силует дівчини.