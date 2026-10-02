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2 жовтня 2026, 14:10

Нафтопереробні підприємства США заробили на війнах майже в п’ять разів більше, ніж рік тому

Американські нафтопереробники різко збільшили прибутки через зростання цін на паливо, спричинене війною США та Ізраїлю проти Ірану та українськими ударами по російських НПЗ. За підрахунками Financial Times, вісім незалежних компаній галузі за два квартали отримають $32,4 млрд чистого прибутку — проти $6,8 млрд за той самий період торік.

Американські нафтопереробники різко збільшили прибутки через зростання цін на паливо, спричинене війною США та Ізраїлю проти Ірану та українськими ударами по російських НПЗ.
Американські нафтопереробники отримали рекордний прибуток на тлі воєн
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Найбільше зароблять три компанії

Найбільші прибутки серед незалежних нафтопереробників очікують у Marathon Petroleum, Valero та Phillips 66. За шість місяців до кінця вересня вони мають отримати відповідно $10,9 млрд, $8,7 млрд і $7,9 млрд чистого прибутку.

Зростання прибутків пояснюється тим, що нафтопродукти дорожчають швидше, ніж сама нафта. Через це різниця між ціною сировини та готового пального, відома в галузі як crack spread, досягла рекордних рівнів.

«Ми бачимо різку зміну фінансових показників американських нафтопереробників через величезні перебої з постачанням пального, спричинені конфліктами на Близькому Сході та в Росії», — сказав аналітик Rystad Energy Арне Шк'євеланд.

За його словами, прибутковість нафтопереробки наближається до рівнів енергетичної кризи 2022 року і може залишатися високою через тривалу геополітичну нестабільність.

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США нарощують виробництво та експорт

У серпні американські НПЗ переробляли 17,4 млн барелів на добу — це п’ятирічний максимум. Понад 95% їхніх потужностей були завантажені 15 тижнів поспіль — найдовша така серія з 1998 року, за даними Rystad Energy.

Одночасно США збільшили експорт дизеля, бензину, авіапального та нафтохімічної сировини. У серпні він становив 2,8 млн барелів на добу проти 2,3 млн роком раніше. Європейські та латиноамериканські покупці шукають альтернативні поставки через перебої з постачанням із Близького Сходу та Росії.

Для американських споживачів це означає дорожче пальне. Від 28 лютого ціна дизеля у США зросла більш ніж на $2,50 — до $6,38 за галон.

У Конгресі говорять про податок і заборону експорту

Зростання прибутків нафтопереробників уже стало предметом політичних дискусій. Демократи закликають Конгрес запровадити податок на надприбутки нафтових компаній, а деякі республіканці від аграрних штатів — заборонити експорт дизеля, щоб знизити ціни для американських фермерів.

Адміністрація Дональда Трампа розглядає різні способи стримати ціни на дизель і бензин, але поки не запровадила заборону на експорт дизеля.

Енергетичні аналітики попереджають, що таке рішення може змусити нафтопереробників скоротити виробництво й, навпаки, підняти ціни на бензин та авіапальне.

Американський інститут нафти заперечує, що нафтопереробники відповідальні за зростання цін. У галузі кажуть, що компанії працюють майже на максимальній потужності, а нинішні ціни є наслідком масштабних перебоїв у світових потужностях з переробки нафти.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
2 жовтня 2026, 14:18
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Ну ось, все стає зрозуміло, кому вигідні ці війни!
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