120 тисяч гривень на автомобіль: ветеранам готують нову державну компенсацію

Як повідомив «Укравтопром», ветеранам з інвалідністю внаслідок війни можуть виплачувати по 120 тис. грн на придбання автомобіля. Відповідний законопроєкт № 15433 профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити за основу.

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Йдеться про часткову компенсацію вартості самостійно придбаного автомобіля. На першому етапі програму пропонують поширити на ветеранів та ветеранок з інвалідністю I групи, а згодом — на людей з інвалідністю II групи.



Читайте також: Кабмін оновив програму «єОселя»: захисники отримали іпотеку під 3%, ліміти площі збільшили

Законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді 21 липня 2026 року. Наразі він ще не став законом — наступним етапом має бути розгляд у сесійній залі парламенту.

За даними Мінветеранів, після ухвалення закону міністерство планує розпочати реалізацію програми.

Як ми писали, ветеранам компенсують вартість автоцивілки: як отримати безкоштовний поліс через Дію



