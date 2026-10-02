З 1 листопада 2026 року виробникам пива з вмістом етилового спирту до 8,5% не потрібно буде використовувати електронні акцизні марки та відображати обіг такої продукції в Електронній системі простежуваності. Про це повідомляє LIGA Закон
Пиво до 8,5% не потрібно буде маркувати еАкцизом: роз’яснення ДПС
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Таку позицію Державна податкова служба виклала в індивідуальній податковій консультації, відповідаючи на запит виробника пива. Логіка ДПС полягає в тому, що напої з міцністю до 8,5% не підлягають акцизному маркуванню, а отже, для них не потрібні електронна марка та акцизний електронний документ.
Правило стосується не лише пива, а й інших алкогольних напоїв із таким вмістом спирту. Водночас окремого роз'яснення щодо продукції з міцністю рівно 8,5% ДПС не надала.
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Градус має значення
Для пива, міцнішого за встановлений поріг, діятимуть повні вимоги системи: електронне маркування, відображення операцій та оформлення акцизних електронних документів.
За відвантаження продукції без необхідного електронного документа передбачений штраф у розмірі 10% її вартості, а за здійснення діяльності без реєстрації економічним оператором — 100%.
Отже, для виробників пива критичним стає фактичний вміст спирту: продукція до 8,5% потрапляє під виняток, тоді як міцніші напої працюватимуть за новими правилами еАкцизу.
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