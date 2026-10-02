Понад 6 тисяч за місяць: у Польщі зафіксували найбільше скорочення кількості українців у ЄС

У Польщі кількість українців із тимчасовим захистом за місяць скоротилася більш ніж на шість тисяч — до 961 170 осіб. Це найбільше скорочення серед усіх країн Євросоюзу, свідчать дані Євростату.

У Польщі за місяць кількість українців із тимчасовим захистом скоротилася на 6335 осіб.

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Як змінилася кількість українців у Польщі

За місяць кількість українців із тимчасовим захистом у Польщі скоротилася на 6 335 осіб, або 0,7%. Це найбільше зменшення показника серед усіх країн ЄС.

Водночас у 24 із 27 країн Євросоюзу в червні кількість українців із тимчасовим захистом, навпаки, зросла. У Німеччині приріст становив 2 960 осіб, у Чехії — 3 835, а в Італії — 4 115.

У Німеччині українців із захистом більше

Попри скорочення, Польща залишається однією з країн ЄС, де проживає найбільше українців із тимчасовим захистом. Більше їх лише в Німеччині — 1 286 230 осіб.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Польща, яка має спільний кордон з Україною, спочатку прийняла найбільше людей, які шукали прихистку. Тепер найбільше українців із тимчасовим захистом проживає в Німеччині.

Нагадаємо

У Польщі інфляція у вересні прискорилася до 4% у річному вимірі проти 3,4% у серпні — це максимум приблизно за 15 місяців. Найбільше на зростання цін вплинуло пальне: за рік воно подорожчало на 36,1%. Споживчі ціни в Польщі у вересні зросли на 4% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.