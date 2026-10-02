Продажі нових авто впали на 29%: названо найпопулярніші марки вересня

За даними «Укравтопрома», український ринок нових легкових автомобілів продовжує скорочуватися. У вересні 2026 року українці придбали 4881 новий автомобіль — на 29% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Порівняно із серпнем продажі знизилися лише на 1%.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найбільше нових авто у вересні продавала Toyota — 898 машин, що на 9% більше за торішній результат. Друге місце посіла Skoda з 498 авто (+7%), третє — Renault із 413 автомобілями (-12%).

До десятки найпопулярніших марок також увійшли:

Volkswagen — 329 авто (-55%);

BYD — 267 (-73%);

Hyundai — 259 (-25%);

Suzuki — 210 (+21%);

BMW — 182 (-50%);

Mazda — 181 (-26%);

Nissan — 133 (-1%).

Найпопулярнішою окремою моделлю місяця став кросовер Toyota RAV4.



Читайте також: 400 тисяч роботів на заводах Toyota: компанія розкрила плани автоматизації



Загалом за січень-вересень в Україні реалізували 48,6 тис. нових легковиків, що на 8% менше, ніж за той самий період 2025 року.



Як ми повідомляли, Китай поставив рекордну ціль для автопрому: 70% електромобілів до 2030 року

