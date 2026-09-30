Мінфін продав облігації на 1,65 млрд грн: які ставки запропонували

Міністерство фінансів України 29 вересня 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 1,65 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Що пропонували інвестору

Облігації в гривні строком обігу 1 рік зі ставкою 15,16% річних забезпечили надходження 1,006 млрд гривень.

Облігації в гривні строком обігу 3,4 року з дохідністю 16,49% річних залучили до бюджету 647 млн гривень.

Скільки залучили з початку року до бюджету

Із початку 2026 року держава вже залучила понад 347,14 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — майже 2,36 трлн гривень. Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

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Аукціони з розміщення ОВДП відбуваються щовівторка. Номінал однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.

Нагадаємо

Після підвищення НБУ облікової ставки з 15,5% до 16% річних Мінфін не підвищував ставки за звичайними ОВДП. Ставка відсікання за 12-місячними облігаціями залишилася на рівні 15,18%, за 29-місячними — 16,10%.

Водночас ставку за бенчмарк-облігаціями, які банки можуть частково використовувати для формування обов'язкових резервів, знизили до 12,18%.