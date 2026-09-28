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28 вересня 2026, 18:30

Зовнішнє фінансування затримується: Мінфін не планує різко збільшувати запозичення через ОВДП

Попри затримку із зовнішнім фінансуванням, Міністерство фінансів України не планує суттєво нарощувати запозичення через ОВДП. Збільшення обсягів залучення може вимагати підвищення ставок, що, своєю чергою, збільшить вартість обслуговування боргу.

Попри затримку із зовнішнім фінансуванням, Міністерство фінансів України не планує суттєво нарощувати запозичення через ОВДП.
Внутрішній борговий ринок

Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на першого заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева.

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Обсяги запозичень Мінфін визначатиме з огляду на ситуацію на Єдиному казначейському рахунку та поточні потреби бюджету.

«Ми будемо дивитися по стану Єдиного казначейського рахунку. Ми ж повинні розуміти, що це боргові зобов'язання, які ми, в будь-якому випадку, маємо виконувати», — зазначив Єрмоличев.

За його словами, Мінфін не хоче збільшувати обсяги запозичень, якщо це потребуватиме підвищення ставок за ОВДП.

«Залучення більших коштів потребуватиме підняття ставок, ми б не хотіли цього робити», — наголосив перший заступник міністра.

Водночас наступні аукціони можуть бути більшими залежно від потреб бюджету в коштах на соціальні та інші критичні видатки. В очікуванні зовнішнього фінансування, прив'язаного до ухвалення Верховною Радою низки законів, Мінфін переніс близько 39 млрд грн незахищених капітальних видатків на грудень.

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Єрмоличев також повідомив, що на останніх первинних аукціонах Мінфіну вдалося збільшити обсяг залучення коштів на 5 млрд грн порівняно зі стандартною динамікою. Загалом на трьох аукціонах відомство залучило 7,36 млрд грн проти 2,01 млрд грн тижнем раніше, коли відбулося два аукціони.

Після підвищення НБУ облікової ставки з 15,5% до 16% річних Мінфін не підвищував ставки за звичайними ОВДП. Ставка відсікання за 12-місячними облігаціями залишилася на рівні 15,18%, за 29-місячними — 16,10%. Водночас ставку за бенчмарк-облігаціями, які банки можуть частково використовувати для формування обов'язкових резервів, знизили до 12,18%.

На найближчому аукціоні 29 вересня Мінфін запропонує звичайні ОВДП на 1 млрд грн — утричі менше, ніж минулого вівторка. Водночас відомство знову виставить бенчмарк-облігації на 5 млрд грн. Раніше такі облігації пропонували приблизно раз на місяць.

Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 7,36 млрд грн від продажу ОВДП. Найбільше коштів — 5,062 млрд грн — принесли трирічні гривневі облігації з дохідністю 12,18% річних.

Ще 2,006 млрд грн залучили від продажу однорічних ОВДП зі ставкою 15,16%, а 289 млн грн — від 2,5-річних облігацій із дохідністю 16,08%.

Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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