Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні — 3−4 жовтня. Долар США подорожчав на 15 копійок, тоді як євро подешевшав на 17 копійок. Про це свідчать дані Національного банку.
2 жовтня 2026, 15:50
Долар зростає, євро падає: курс НБУ на вихідні
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Офіційний курс валют
На 3−4 жовтня НБУ встановив:
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1 долар США — 44,98 грн;
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1 євро — 50,53 грн.
Для порівняння, 2 жовтня офіційний курс долара становив 44,83 грн, а євро — 50,70 грн.
Таким чином, за добу гривня послабилася до долара на 0,15 грн, але зміцнилася до євро на 0,17 грн.
Джерело: Мінфін
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