День вчителя 2026: скільки отримують працівники сфери освіти в Україні

Традиційно у першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя. Цьогоріч професійне свято припадає на період значних змін у галузі, зокрема у рівні зарплатних пропозицій.

У 2026 році посадові оклади педагогів підвищили на 50%

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За даними МОН, з 1 січня 2026 року посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зросли на 30%, а з 1 вересня 2026 року — відбулось підвищення ще на 20%. Тобто загалом підвищення у 2026 у галузі склало +50%, порівняно з минулим роком.

OLX Робота проаналізували показники медіанних зарплат у сфері освіти та дослідили, чи помітні вже цьогорічні зміни на платформі. Для порівняння взяли дані за серпень 2026, 2025 та 2024 років по вакансіях вчителя / викладача, репетитора та вихователя.

Динаміка змін по Україні з 2024 року

Загалом за 2 роки динаміка є позитивною: по Україні медіанний показник зріс для всіх трьох посад.

Вчитель / викладач: у 2025 медіанна зарплата зросла на +3% до 15,5 тис. грн, а у 2026 — ще на +29%, до 20 тис. грн

Репетитор: у 2025 році +30% до 19,5 тис. грн, а у 2026 — на +3% до 20 тис. грн

Вихователь: у 2025 році спостерігали +23% до 16 тис. грн, а у 2026 — на +16% до 18,5 тис. грн

Таким чином, за 2 роки зростання медіанної оплати праці склало +32% на вакансію вчителя / викладача, +33% на репетитора та +39% на вихователя. Втім варто враховувати, що крім основної ставки працівник у сфері освіти може отримувати надбавки та доплати (наприклад, за додаткове навантаження), тож кінцевий рівень зарплати відрізнятиметься.

«Наразі ми вже бачимо помітне зростання зарплатних пропозицій у сфері освіти. Водночас важливо розуміти, що в державних навчальних закладах сюди можуть також додаватись доплати та надбавки за престижність, вислугу років, класне керівництво, якщо ми говоримо про вчителів. Із нововведеннями, з 1 вересня, очікуємо, що зарплати освітян зростуть і це дуже позитивно з огляду на значення освіти та нестачу фахівців в освітній сфері», — коментує Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота.

Як змінилась зарплата за рік по областях

На посаду вчителя / викладача помітні зміни відбулись у Дніпропетровській та Одеській областях: медіанна зарплата за рік стала вищою на +33%, до 17 тис. грн та 20 тис. грн відповідно. У Київській фіксували +19%, до 25 тис. грн.

Щодо професії вихователя найбільше зростання фіксували у Харківській області (+27% до 17,5 тис. грн), Київській (+13% до 22,5 тис. грн) та Одеській (+7% до 16 тис. грн).

Тож загалом на ринку праці бачимо позитивну зарплатну динаміку у галузі освіти. Цьогорічні зміни в оплаті праці помітні не лише на рівні державних рішень, а й у пропозиціях роботодавців. Враховуючи певний дефіцит кадрів, який торкнувся і сфери освіти, рівень заробітної плати стає одним із ключових факторів утримання поточних працівників та залучення нових.