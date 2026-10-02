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2 жовтня 2026, 15:16

Німеччина майже на 80% скорочує допомогу шукачам притулку: що зміниться

Німеччина планує різко скоротити фінансування незалежних консультацій для людей, які просять притулку. Про це повідомляє Ausnews. У проєкті федерального бюджету на 2027 рік на цю програму передбачено 5 млн євро замість 24,5 млн євро у бюджеті 2026 року — майже на 80% менше. Водночас проєкт бюджету ще має пройти розгляд і затвердження Бундестагом.

Німеччина планує різко скоротити фінансування незалежних консультацій для людей, які просять притулку.
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На тлі загальних видатків Німеччини це порівняно невелика сума. Однак для самих шукачів притулку скорочення може мати значно відчутніші наслідки.

З 2023 року незалежні організації — благодійні та церковні об'єднання, а також спеціалізовані структури — безкоштовно допомагають людям розібратися в процедурі отримання притулку. Їхня головна особливість — незалежність від Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF), яке одночасно розглядає заяви та ухвалює рішення про надання притулку.

За запропонованого рівня фінансування незалежну допомогу планують суттєво звузити, залишивши її передусім для особливо вразливих людей. Для більшості інших шукачів притулку основним джерелом консультацій стане BAMF. Таку зміну критикують представники організацій, які працюють із мігрантами.

Чому це важливо для шукачів притулку

Під час процедури людині потрібно чітко пояснити, чому вона потребує захисту. Йдеться, зокрема, про переслідування, війну, насильство або інші обставини. Незалежні консультанти допомагають розібратися в процедурі, підготуватися до співбесіди та зрозуміти, які факти можуть бути важливими для справи.

У 2024 році послугами незалежних консультацій скористалися близько 71 тисячі людей у 189 консультаційних центрах по всій Німеччині.

Критики скорочення вважають, що зменшення фінансування може призвести до закриття частини консультаційних центрів і зробити професійну допомогу недоступною для значної кількості людей. За оцінкою благодійної організації Der Paritätische, 5 млн євро можуть забезпечити консультації переважно для особливо вразливих категорій.

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При цьому уряд наголошує, що шукачі притулку й надалі зможуть отримувати інформацію про свої права через державні структури. Дискусія щодо фінансування програми триває, а остаточне рішення залежатиме від парламентського розгляду бюджету на 2027 рік.


Як ми писали, Німеччина посіла останнє місце у світовому рейтингу податкових умов

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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