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3 вересня 2026, 15:43

На спецрахунок НБУ за серпень надійшло майже 10 млрд грн

На спеціальний рахунок Національного банку України, відкритий для підтримки Сил оборони, за серпень 2026 року надійшло понад 9,9 млрд грн. Водночас із нього на потреби оборонного сектору перерахували майже 298 млн грн.

На спеціальний рахунок Національного банку України, відкритий для підтримки Сил оборони, за серпень 2026 року надійшло понад 9,9 млрд грн.

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Станом на 1 вересня на рахунку залишалося майже 13 млрд грн. Загалом із 24 лютого 2022 року українці, бізнес та іноземні донори перерахували на нього майже 170 млрд грн в еквіваленті.

Що таке спецрахунок НБУ для Сил оборони

Це окремий рахунок, який Національний банк відкрив після початку повномасштабного вторгнення для збору добровільних пожертв на оборону України.

Гроші на нього надходять не з одного джерела.

Основна частина — перекази громадян і компаній в Україні. Ще один великий канал — міжнародна допомога: кошти надходять від донорів з-за кордону.

За весь період на спецрахунок із-за меж України надійшло понад 147,6 млрд грн в еквіваленті. Перекази здійснювалися, зокрема, у доларах, євро, фунтах, канадських доларах, юанях, єнах, швейцарських франках, злотих та інших валютах.

Тобто спецрахунок НБУ працює як централізований збір коштів: люди, компанії та закордонні донори переказують гроші сюди, після чого НБУ спрямовує їх визначеним отримувачам на оборонні потреби.

Куди йдуть гроші

За весь час із рахунку вже перерахували майже 158,1 млрд грн.

Найбільше отримала Агенція оборонних закупівель — понад 100,9 млрд грн. Понад 38,5 млрд грн було спрямовано Міністерству оборони.

Кошти також отримували Національна гвардія, Національна поліція, Держприкордонслужба, СБУ, ГУР Міноборони, Держспецзв'язку, Державна спеціальна служба транспорту та інші структури.

Окремим напрямом є фінансування оборонної роботи обласних військових адміністрацій. Вони загалом отримали понад 2,9 млрд грн.

Таким чином, роль НБУ у цій схемі — забезпечити надходження грошей на окремий рахунок та їх подальше перерахування визначеним державним установам і структурам сектору безпеки та оборони.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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