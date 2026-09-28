НБУ може ще раз підвищити ставку: як розділилися думки членів КМП

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Прихильники підвищення ставки пояснювали свою позицію стійким фундаментальним ціновим тиском, посиленням середньострокових інфляційних ризиків та необхідністю підтримувати привабливість гривневих активів.

У серпні річна інфляція прискорилася до 8,1%, дещо перевищивши прогнозну траєкторію НБУ. Серед причин регулятор назвав вищі ціни на пальне та суттєвіший перегляд окремих адміністративних тарифів, зокрема на водопостачання.

Базова інфляція також становила 8,1% р/р, а інфляційні очікування більшості груп респондентів залишалися підвищеними.

Додатковий тиск створюють російські атаки на виробничі об'єкти, логістику та енергетику, подорожчання нафти через ескалацію на Близькому Сході, а також скорочення експорту через блокаду Чорного моря.

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За оцінкою одного з членів КМП, витрати бізнесу на відновлення зруйнованих потужностей і перебудову логістики можуть додати до річної інфляції ще 0,4−0,6 в. п., а подорожчання пального — близько 0,3 в. п.

Троє членів КМП пропонували не підвищувати ставку Троє учасників дискусії виступили за збереження облікової ставки на рівні 15,5%.

Вони аргументували це стабілізацією базової інфляції та дедалі помітнішим охолодженням економічної активності. Зокрема, динаміка ВВП у III кварталі виявилася слабшою за прогноз НБУ, а в серпні кількість нових вакансій уперше від початку року була нижчою, ніж роком раніше.

Серед чинників, які можуть стримувати інфляцію, члени КМП також називали слабший споживчий попит, значну пропозицію продовольства на внутрішньому ринку через проблеми з експортом та збереження мораторію на підвищення основних тарифів ЖКГ.

Чи можуть ставку підвищити ще раз

Думки щодо подальших рішень також розділилися.

Семеро членів КМП вважають, що ставки на рівні 16% буде достатньо і в наступні місяці її можна буде зберігати незмінною, а у 2027 році перейти до обережного пом’якшення монетарної політики.

Двоє учасників допускають, що в оновленому жовтневому прогнозі може з’явитися потреба щонайменше в ще одному підвищенні ставки.

Ще один член КМП, навпаки, допускає повернення до зниження ставки вже до кінця 2026 року, якщо слабша економічна активність сильніше стримуватиме інфляцію.

Остаточну подальшу траєкторію ставки НБУ визначатиме після оновлення макроекономічного прогнозу в жовтні, з урахуванням безпекової ситуації, динаміки попиту та перспектив надходження зовнішнього фінансування.