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2 жовтня 2026, 13:51

Індекс долара піднявся до 17-місячного максимуму: що відбувається на валютному ринку

Індекс долара США 2 жовтня тримається біля 17-місячного максимуму та прямує до третього поспіль тижневого зростання. За підсумками тижня індикатор може додати близько 1%. Востаннє таку серію з трьох тижнів зростання долар демонстрував у травні 2025 року.

Індекс долара США 2 жовтня тримається біля 17-місячного максимуму та прямує до третього поспіль тижневого зростання.
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Підтримку американській валюті забезпечив насамперед стрибок прибутковості держоблігацій США на тлі глобального розпродажу боргових паперів. Прибутковість 10-річних Treasuries 1 жовтня піднімалася до 5,344% — найвищого рівня з 2002 року. Високі ставки за американськими паперами роблять доларові активи привабливішими для інвесторів.


Політика Франції послабила євро


Додатковим фактором стала слабкість євро. Єдина валюта цього тижня втрачає близько 1,17% на тлі зростання побоювань щодо фінансової ситуації Франції. Прибутковість 10-річних французьких держоблігацій піднялася до максимуму з 2002 року, а різниця з німецькими бундами зросла приблизно до рівня, якого не було з боргової кризи єврозони 2011 року.

Водночас ринок переглянув очікування щодо наступного кроку Федеральної резервної системи. Після слабших за прогноз інфляційних даних та заяв представників ФРС трейдери значно знизили ставки на підвищення ставки вже в жовтні. За даними, наведеними Reuters, ймовірність того, що ФРС збереже ставку без змін, зросла до близько 76% проти 29% тижнем раніше. Goldman Sachs також переніс прогноз наступного підвищення ставки з жовтня на грудень.

Це, однак, не означає, що ринок відмовився від очікувань подальшого посилення політики ФРС. У вересні центробанк уже підняв ставку, а інвестори продовжують стежити за новими економічними даними.


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Ринки чекають на звіт щодо праці в США

Ключовою подією 2 жовтня має стати звіт про зайнятість у США за вересень. Саме він може вплинути на оцінки подальшої політики ФРС. За останніми оцінками Reuters, ринок очікував уповільнення приросту робочих місць, тоді як рівень безробіття прогнозували на рівні 4,1%.

Отже, нинішнє зміцнення долара пояснюється не лише очікуваннями щодо ставок. На валюту одночасно тиснуть слабкість євро, різке зростання прибутковості американських облігацій, фіскальні ризики у Європі та геополітична невизначеність.

Як ми писали, ФРС США та ЄЦБ підняли ставки: що буде з дохідністю валютних депозитів та ОВДП

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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