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2 жовтня 2026, 13:04

РФ різко збільшує військові видатки: скільки грошей не вистачає Україні

Народна депутатка Галина Васильченко звернула увагу на різке збільшення військових видатків росії та наголосила на потребі України в подальшій міжнародній фінансовій підтримці.

Народна депутатка Галина Васильченко звернула увагу на різке збільшення військових видатків росії та наголосила на потребі України в подальшій міжнародній фінансовій підтримці.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗа її словами, у проєкті бюджету рф на 2027 рік на «національну оборону» передбачено 17,1 трлн рублів — на 27% більше, ніж планувалося раніше.
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► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини


За її словами, у проєкті бюджету рф на 2027 рік на «національну оборону» передбачено 17,1 трлн рублів — на 27% більше, ніж планувалося раніше. Загалом протягом 2027−2029 років Москва хоче спрямувати на оборону близько 50 трлн рублів. Reuters також оцінює заплановані видатки на 2027 рік у $202,6 млрд.

На цьому тлі Україна також нарощує оборонні видатки. У проєкті держбюджету-2027 загальні витрати становлять близько 7,27 трлн грн, а на безпеку й оборону передбачено близько 4,9 трлн грн, або 67% усіх видатків.


Коли потреби перевищують надходження


Водночас, як зазначає Васильченко, потреби України перевищують можливості бюджету. Вона оцінює додаткову потребу у фінансуванні сектору безпеки й оборони до кінця 2026 року приблизно у $27 млрд. Окремо Reuters повідомляв про такий самий розмір загального фінансового розриву України на тлі зростання воєнних витрат.

Депутатка пов'язує дефіцит коштів зі зростанням потреб армії, скороченням частини матеріальної військової допомоги від партнерів та наслідками російських ударів по українській економіці.


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За її словами, через пошкодження підприємств та інфраструктури бюджет втрачає частину податкових надходжень, а Україна водночас змушена збільшувати власні витрати на озброєння та оборону.

Васильченко наголосила, що за таких умов міжнародна підтримка залишається важливою для забезпечення оборонних потреб України та фінансування війни.


Як ми писали, Україні потрібно $175 млрд на війну у 2027 році: частину ресурсу можуть надати зброєю

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
w33
w33
2 жовтня 2026, 15:35
#
Не витримає таке навантаження рашистський бюджет
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