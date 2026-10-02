РФ різко збільшує військові видатки: скільки грошей не вистачає Україні

Народна депутатка Галина Васильченко звернула увагу на різке збільшення військових видатків росії та наголосила на потребі України в подальшій міжнародній фінансовій підтримці.



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За її словами, у проєкті бюджету рф на 2027 рік на «національну оборону» передбачено 17,1 трлн рублів — на 27% більше, ніж планувалося раніше. Загалом протягом 2027−2029 років Москва хоче спрямувати на оборону близько 50 трлн рублів. Reuters також оцінює заплановані видатки на 2027 рік у $202,6 млрд.

На цьому тлі Україна також нарощує оборонні видатки. У проєкті держбюджету-2027 загальні витрати становлять близько 7,27 трлн грн, а на безпеку й оборону передбачено близько 4,9 трлн грн, або 67% усіх видатків.



Коли потреби перевищують надходження



Водночас, як зазначає Васильченко, потреби України перевищують можливості бюджету. Вона оцінює додаткову потребу у фінансуванні сектору безпеки й оборони до кінця 2026 року приблизно у $27 млрд. Окремо Reuters повідомляв про такий самий розмір загального фінансового розриву України на тлі зростання воєнних витрат.

Депутатка пов'язує дефіцит коштів зі зростанням потреб армії, скороченням частини матеріальної військової допомоги від партнерів та наслідками російських ударів по українській економіці.



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За її словами, через пошкодження підприємств та інфраструктури бюджет втрачає частину податкових надходжень, а Україна водночас змушена збільшувати власні витрати на озброєння та оборону.

Васильченко наголосила, що за таких умов міжнародна підтримка залишається важливою для забезпечення оборонних потреб України та фінансування війни.



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