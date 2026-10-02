Україна отримала на €7,5 млрд менше зброї від партнерів, ніж торік — Вишлінський

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 жовтня 2026, 13:25

Україна отримала на €7,5 млрд менше зброї від партнерів, ніж торік — Вишлінський

У першому півріччі 2026 року Україна отримала безпосередньо від партнерів на €7,5 млрд менше озброєння, ніж за той самий період торік. За словами виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, тепер Україні бракує коштів на контракти, які потрібно укласти й оплатити вже в листопаді-грудні, щоб зброя надійшла на початку 2027 року. Про це він розповів в етері подкасту ЦЕС «Що з економікою?».

У першому півріччі 2026 року Україна отримала безпосередньо від партнерів на €7,5 млрд менше озброєння, ніж за той самий період торік.
Гліб Вишлінський: Україні може не вистачити коштів на нові контракти на зброю
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Україні бракує коштів на нові контракти

Проблема вже впливає на планування оборонних закупівель на початок наступного року. Контракти на зброю потрібно укладати й оплачувати заздалегідь — частину з них уже в листопаді-грудні.

«Ми виходили з якоїсь картинки, скільки ми ще отримуємо допомоги безпосередньо зброєю, і ми цю зброю недоотримали», — сказав Вишлінський.

За даними Кільського інституту світової економіки, на які посилається Вишлінський, у першому півріччі 2026 року Україна отримала безпосередньо озброєння на €7,5 млрд менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Йдеться саме про зброю, яку партнери передавали фізично, а не про гроші на її закупівлю.

Через це зараз може не вистачити коштів на нові оборонні контракти, які потрібно укласти й передоплатити наприкінці цього року, щоб зброя надійшла українським військовим у першому кварталі 2027-го.

Економіка зазнає нових втрат

Проблема зі зброєю виникла на тлі ширшої проблеми з українськими фінансами. Економіка країни останніми місяцями зазнала нових втрат через російські удари по інфраструктурі, промисловості та логістиці.

Найбільше, за словами Вишлінського, економіка зараз потерпає від ударів по портах, логістиці та металургії.

Росія почала бити не лише по портовій інфраструктурі, а й по суднах, які заходять до портів Великої Одеси. За даними Мінагрополітики, зараз Україна експортує приблизно половину того обсягу продукції, який вивозила до російської блокади.

Проблеми виникли і в металургії. Через російські атаки зупинили роботу «Запоріжсталь», «Каметсталь» та «АрселорМіттал Кривий Ріг». Вишлінський також повідомив про удар по одному з виробничих майданчиків «Інтерпайпу».

Читайте також: ArcelorMittal закривається до завершення війни в Україні

Менша економічна активність означає і менші податкові надходження. За оцінкою уряду, втрати бюджетних надходжень можуть становити близько 70 млрд грн.

Водночас урожай, який Україна не може повністю експортувати, нікуди не зник. Він залишається в країні. Але якщо його не вдасться продати й вивезти, це може створити проблеми вже для наступного сезону: аграріям може не вистачити можливостей для зберігання продукції та коштів на посівну.

Держава вже обмежує частину видатків

Через брак грошей держава вже обмежує частину цивільних видатків, які не належать до захищених статей бюджету.

За словами Вишлінського, передусім фінансуються зарплати бюджетників, пенсії, грошове забезпечення військових та необхідні оборонні видатки. Інші витрати блокують або погоджують окремо.

Якщо зовнішнє фінансування й надалі затримуватиметься, перелік скорочень може розширитися. Серед ризиків Вишлінський називає, зокрема, скорочення оборонних закупівель.

Наступним варіантом, за його словами, можуть стати затримки соціальних виплат або емісія гривні — тобто фінансування дефіциту за рахунок створення нових грошей. Україна вже вдавалася до цього у 2022 році, коли зовнішньої допомоги ще не вистачало. Тоді інфляція сягнула 26%.

Водночас нинішня ситуація відрізняється від початку повномасштабної війни: міжнародні механізми підтримки України вже існують. Проблема полягає в тому, щоб Україна виконала умови, необхідні для отримання передбаченого фінансування.

Одним із ключових джерел таких коштів залишається Європейський Союз. Частина фінансування прив'язана до виконання Україною визначених реформ і законодавчих зобов'язань.

Вишлінський оцінює обсяг коштів, які Україна має отримати до кінця року за цими домовленостями, у $29 млрд. Для їхнього надходження уряду та Верховній Раді необхідно виконати низку умов.

За словами економіста, одночасно з падінням економічної активності Україні потрібно забезпечувати військові потреби та виконувати умови, від яких залежить подальша міжнародна підтримка.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
Iryna777777
Iryna777777
2 жовтня 2026, 13:36
#
Стратегія «дайте нам гроші, бо будемо без грошей»
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
2 жовтня 2026, 14:17
#
Надіюсь це ознаки кінця війни, підписали б мир швидше, дай Бог!
+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
2 жовтня 2026, 14:32
#
Нет, это признаки того, что население будет меньше кушать. Заканчивать войну — для зеленского смерти подобно. Это же означает выборы, он превратится в «попередника», новое правительство вскроет всё воровство и коррупцию, чтобы обвить в поражении именно тех, кто разворовывал бюджеты, вместо создания и закупки оружия. И кто знает, на кого они в итоге выйдут… Интрига! Загадка!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами