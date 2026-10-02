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2 жовтня 2026, 12:49

Понад 630 млн грн у різній валюті — БЕБ вилучило рекордну суму готівки

Понад 630 млн грн у різній валюті вилучило БЕБ під час обшуків у справі про масштабну мережу нелегальних обмінників. Це рекордна сума готівки, яку вилучало бюро, повідомив його директор Олександр Цивінський. За його словами, мережа роками працювала в тіні, а щороку через неї «прокручували» десятки мільярдів гривень.

Понад 630 млн грн у різній валюті вилучило БЕБ під час обшуків у справі про масштабну мережу нелегальних обмінників.
БЕБ спільно з ОГП викрило мережу нелегальних обмінників, через яку щороку «прокручували» десятки мільярдів гривень
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Бюро економічної безпеки спільно з Офісом генерального прокурора викрило мережу нелегальних обмінників, яка, за словами директора БЕБ Олександра Цивінського, роками працювала в тіні. Щороку через неї «прокручували» десятки мільярдів гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили не лише готівку, а й телефони, техніку та чорнову бухгалтерію. За словами Цивінського, це лише те, що можна побачити за результатами проведених слідчих дій.

Розслідуванню передували місяці аналітичної роботи, встановлення зв’язків і роботи детективів.

Цивінський також зазначив, що БЕБ працює над цим напрямом паралельно з атестацією, складним добором персоналу та в умовах критичного кадрового дефіциту.

«Схем багато. Ресурс обмежений. Фокусуємося на тих, що створюють найкритичніші ризики для бюджету», — написав директор БЕБ.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
EconomistPetya
EconomistPetya
2 жовтня 2026, 15:53
#
Надеюсь они их задонатят в фонды Притулы, Стерненко и Чмута чтобы они работали на нашу победу.
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