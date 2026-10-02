Понад 630 млн грн у різній валюті — БЕБ вилучило рекордну суму готівки

Понад 630 млн грн у різній валюті вилучило БЕБ під час обшуків у справі про масштабну мережу нелегальних обмінників. Це рекордна сума готівки, яку вилучало бюро, повідомив його директор Олександр Цивінський. За його словами, мережа роками працювала в тіні, а щороку через неї «прокручували» десятки мільярдів гривень.

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Бюро економічної безпеки спільно з Офісом генерального прокурора викрило мережу нелегальних обмінників, яка, за словами директора БЕБ Олександра Цивінського, роками працювала в тіні. Щороку через неї «прокручували» десятки мільярдів гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили не лише готівку, а й телефони, техніку та чорнову бухгалтерію. За словами Цивінського, це лише те, що можна побачити за результатами проведених слідчих дій.

Розслідуванню передували місяці аналітичної роботи, встановлення зв’язків і роботи детективів.

Цивінський також зазначив, що БЕБ працює над цим напрямом паралельно з атестацією, складним добором персоналу та в умовах критичного кадрового дефіциту.

«Схем багато. Ресурс обмежений. Фокусуємося на тих, що створюють найкритичніші ризики для бюджету», — написав директор БЕБ.