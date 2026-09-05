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5 вересня 2026, 14:00

МВФ підтвердив зміну політики Сальвадору щодо біткоїна

Сальвадор припинив використовувати державні кошти для накопичення біткоїна. Це підтвердив Міжнародний валютний фонд у новому повідомленні про виконання країною програми фінансування. За даними МВФ, після червня 2025 року збільшення державних запасів BTC відбувалося за рахунок приватних пожертв, а не бюджетних ресурсів.

Сальвадор припинив використовувати державні кошти для накопичення біткоїна.


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Водночас Фонд зазначає, що надалі не очікує накопичення біткоїна понад обсяг документально підтверджених пожертв. Таким чином, країна фактично відмовилася від практики регулярного поповнення криптовалютних резервів за рахунок державних ресурсів.

Скільки біткоїнів накопичив Сальвадор

Сальвадор почав купувати біткоїн у вересні 2021 року, коли криптовалюта стала законним платіжним засобом у країні. У наступні роки влада регулярно оголошувала про нові покупки.

До березня 2025 року державний резерв перевищив 6102 BTC. Reuters повідомляв, що чергова покупка одного біткоїна тоді була зроблена Національним біткоїн-офісом — уже після укладення угоди з МВФ.

Окрім купівлі, частина резерву формувалася завдяки майнінгу. У 2021−2024 роках Сальвадор видобув близько 474 BTC на геотермальній електростанції, використовуючи енергію вулкана Текапа.


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Як МВФ змінив біткоїн-стратегію країни

Зміна політики стала частиною програми фінансової підтримки Сальвадору. У лютому 2025 року МВФ затвердив для країни 40-місячну програму на $1,4 млрд, поставивши серед умов зниження ризиків, пов'язаних із біткоїном.

У межах домовленостей влада Сальвадору погодилася обмежити участь державного сектору в криптовалютному проєкті. Зокрема, МВФ вимагав зберігати державні запаси біткоїна без збільшення за рахунок державних коштів.

У січні 2025 року парламент також змінив правила використання біткоїна: його прийняття приватним сектором стало добровільним, а криптовалюту перестали приймати для сплати податків. Це стало одним із ключових кроків назустріч вимогам МВФ.

Тепер Фонд підтвердив, що після червня 2025 року державних грошей на накопичення біткоїна не використовували. При цьому сам криптовалютний резерв Сальвадору зберігається, а приріст після цієї дати влада пояснює приватними пожертвами.




Джерело: Мінфін
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