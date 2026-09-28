Німеччина посіла останнє місце у світовому рейтингу податкових умов

Німеччина посіла останнє місце серед 48 країн і юрисдикцій у рейтингу податкових умов для людей, які часто змінюють країну проживання. Водночас Мальта та Кіпр увійшли до першої десятки. Дослідники оцінювали не лише податкове навантаження, а й правила оподаткування іноземних доходів та умови для інвестиційної міграції. Про це пише AUSNEWS.

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Як оцінювали країни

Німеччина набрала 28,7 бала зі 100. Рейтинг Global Citizen Solutions оцінює податкові умови для людей, які переїжджають за кордон і прагнуть легально оптимізувати податкове навантаження.

Рейтинг сформували на основі 11 показників, об'єднаних у три категорії: податкове навантаження, податкова структура та інвестиційна міграція. Остання, зокрема, враховує можливості отримання дозволу на проживання або громадянства.

Чому Німеччина опинилася в кінці

Найменше балів Німеччина отримала за податкову структуру — 17 зі 100. Цей показник враховує, зокрема, правила оподаткування доходів, отриманих за кордоном, а також доходів людей, які залишають країну.

Автори дослідження пов'язують низький результат Німеччини з оподаткуванням світового доходу, податком на спадщину та податком при виїзді.

Водночас за податковим навантаженням Німеччина отримала 40 балів. До цього показника входять, зокрема, податок на доходи фізичних осіб, оподаткування приросту капіталу, потенційний податок на багатство та податок на спадщину.

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Мальта та Кіпр — у першій десятці

Серед європейських країн найвищі позиції у рейтингу посіли Мальта та Кіпр. Вони зайняли відповідно шосте та десяте місця у світі, набравши 74,4 та 73,4 бала. Обидві країни отримали по 82 бали за податковим навантаженням і по 63 бали за податковою структурою.

За даними Global Citizen Solutions, високі позиції Мальти та Кіпру значною мірою пов'язані зі спеціальними пільговими режимами для людей, які переїжджають до цих країн. Зокрема, йдеться про особливості оподаткування доходів, отриманих за кордоном, а не лише про низькі номінальні ставки податків.

Серед інших європейських країн Данія набрала 30,4 бала, Іспанія — 36,9, Франція — 37,7, а Норвегія — 38,4.

Хто очолив світовий рейтинг

Світовий рейтинг очолили Об'єднані Арабські Емірати з 82,7 бала. До першої п'ятірки також увійшли Антигуа і Барбуда — 82,2 бала, Парагвай — 77,2, Гонконг — 76,9 та Багами — 76,2.

Дослідники також порівняли результати податкового рейтингу з показниками якості життя. У звіті зазначається, що країни з високими показниками якості життя часто мають нижчі позиції за податковою оптимізацією.

Німеччина посіла третє місце за якістю життя та 48-ме — за податковою оптимізацією. У Швеції ці показники становлять друге та 32-ге місця відповідно, а в Данії — четверте та 47-ме.

У дослідженні також назвали сім країн, які увійшли до верхньої половини податкового рейтингу та водночас до топ-50 за якістю життя. Це Мальта, Кіпр, Португалія, Швейцарія, Уругвай, Коста-Рика та Маврикій.