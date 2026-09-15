Німеччина почне отримувати дані про українські рахунки: що потрібно знати до 30 вересня

Українські банки в межах міжнародного автоматичного обміну фінансовою інформацією передаватимуть дані про рахунки осіб, які є податковими резидентами Німеччини. Йдеться про систему CRS — Common Reporting Standard, повідомляє Ausnews.de.

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Для українців, які живуть у Німеччині та мають рахунки в українських банках, це означає, що інформація про такі рахунки та окремі доходи за ними може автоматично потрапляти до німецьких податкових органів.

Що таке CRS

CRS — міжнародний стандарт автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки між державами.

У межах цієї системи фінансові установи визначають податкову резидентність клієнта та передають передбачені стандартом дані своїм податковим органам, які надалі обмінюються інформацією з відповідною країною.

Сам факт наявності рахунку за кордоном не є порушенням. Ризики можуть виникати, якщо людина повинна була повідомити про активи або доходи, але не зробила цього.

Які дані можуть передавати

За інформацією видання, обмін може охоплювати:

ім'я та прізвище власника рахунку;

адресу проживання;

дату народження;

податкові номери;

інформацію про фінансову установу;

номер рахунку;

залишок коштів на кінець звітного періоду;

окремі види доходів, зокрема проценти, дивіденди та інші виплати.

Таким чином, німецькі податкові органи зможуть зіставляти отримані дані з інформацією, яку людина зазначає у своїй податковій звітності.

Що це означає для отримувачів соціальної допомоги

Окрема увага — українцям, які отримують у Німеччині Bürgergeld, Grundsicherung або виплати за AsylbLG.

Під час призначення таких виплат заявник має повідомляти компетентні органи про майно та фінансові ресурси у випадках, передбачених правилами відповідної програми.

Тому за наявності рахунку в Україні варто перевірити, чи була інформація про нього належним чином надана Jobcenter або Sozialamt, якщо це було обов’язковим.

Якщо приховані активи або доходи вплинули на право на соціальну допомогу чи її розмір, відомство може вимагати повернення надміру отриманих коштів, а в окремих випадках можливі й додаткові санкції.

Що робити тим, хто працює або веде бізнес

Для тих, хто є податковим резидентом Німеччини та отримує доходи через українські рахунки, значення має не лише сам рахунок, а й доходи за ним.

Зокрема, проценти за депозитами та інші доходи, які підлягають декларуванню в Німеччині, необхідно правильно відображати у податковій декларації Steuererklärung.

Що варто перевірити вже зараз

Власникам рахунків в українських банках варто переконатися, що банк має актуальні дані про:

адресу проживання;

країну податкової резидентності;

податковий номер;

інші відомості, необхідні для CRS-звітності.

Особливо це стосується тих, хто після переїзду до Німеччини не оновлював інформацію у своєму українському банку.

Також варто перевірити, чи всі доходи та активи, які потрібно було задекларувати або повідомити німецьким органам, були зазначені коректно.

Що це означає

Автоматичний обмін у межах CRS суттєво зменшує можливості приховувати закордонні фінансові рахунки від податкових органів.

Для українців у Німеччині сам факт наявності рахунку в Україні не створює проблем. Значення має те, чи правильно визначена податкова резидентність, чи задекларовані доходи та чи виконані вимоги щодо повідомлення про активи при отриманні соціальної допомоги.