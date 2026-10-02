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2 жовтня 2026, 9:03

Біткоїн повертається до $86 тисяч: що стало причиною зростання на старті жовтня

Біткоїн зустрів жовтень відновленням зростання після волатильного завершення вересня. 2 жовтня курс криптовалюти піднімався майже до $87 тис, а підтримку ринку забезпечили нові дані щодо інфляції у США та зниження очікувань підвищення ставки Федеральною резервною системою.

Біткоїн зустрів жовтень відновленням зростання після волатильного завершення вересня. 2 жовтня курс криптовалюти піднімався майже до $87 тис, а підтримку ринку забезпечили нові дані щодо інфляції у США та зниження очікувань підвищення ставки Федеральною резервною системою.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниІндекс споживчих витрат PCE у серпні зріс на 3,4% у річному вимірі, тоді як базовий показник становив 3%.
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► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Індекс споживчих витрат PCE у серпні зріс на 3,4% у річному вимірі, тоді як базовий показник становив 3%. Дані виявилися кращими за очікування ринку. Це послабило побоювання щодо чергового підвищення ставки ФРС уже в жовтні.

За даними Reuters, після заяв представників ФРС трейдери оцінювали ймовірність підвищення ставки на жовтневому засіданні приблизно у 25% проти близько 70% тижнем раніше. Для біткоїна це позитивний фактор, оскільки нижчі очікування щодо ставок підтримують попит на ризикові активи.

Читайте також: Біткоїн готують до нового стрибка? Ринок опціонів уперше за рік дав позитивний сигнал

Нестійка підтримка ETF


Додаткову підтримку ринку в останні тижні забезпечували американські спотові ETF на біткоїн. Перед завершенням вересня вони дев'ять торгових сесій поспіль фіксували приплив коштів на загальну суму близько $3,1 млрд. Водночас 30 вересня приплив змінився відтоком у $148,7 млн.

Таким чином, початок жовтня для біткоїна визначають одразу кілька факторів: м'якші очікування щодо політики ФРС, сприятливіші дані щодо інфляції та високий попит з боку інституційних інвесторів через ETF. Водночас ринок залишається чутливим до нових макроекономічних даних, зокрема звіту про зайнятість у США.


Як ми писали, Анатомія нового суперциклу біткоїну: чому цей бичачий ринок зламає всі старі правила

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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