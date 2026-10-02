МВФ може об’єднати два перегляди програми України: скільки грошей очікує Київ

МВФ планує винести на розгляд Ради виконавчих директорів об'єднаний другий і третій перегляди програми EFF для України до грудня 2026 року. Про це, як повідомив Інтерфакс Україна, заявила речниця Фонду Джулія Козак.



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Критична потреба в зовнішньому фінансуванні



Від проведення переглядів залежить, чи отримає Україна достатні та надійні гарантії зовнішнього фінансування для покриття прогнозованого дефіциту бюджету.

Місія МВФ працювала в Україні до 2 вересня, а наступний перегляд програми, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, очікується у листопаді.

Для фінансування держбюджету України у 2027 році потрібно $52,6 млрд зовнішньої допомоги. Із цієї суми близько $32,6 млрд наразі ще потребують підтвердження.



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ЄС допоможе найбільше

Україна розраховує, що ЄС покриє близько двох третин потреби, що може забезпечити додатково приблизно $17,5 млрд. Ще близько $15 млрд планують залучити через двосторонню допомогу, гарантії та програми міжнародних фінансових організацій.

Нова чотирирічна програма EFF була схвалена МВФ у лютому 2026 року на $8,1 млрд. У липні Фонд завершив перший перегляд і виділив Україні близько $690 млн, збільшивши загальне фінансування за програмою до $2,2 млрд.

За другим переглядом Україна має отримати близько $700 млн, за третім — близько $950 млн. Їх можуть розглянути разом до кінця року.



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