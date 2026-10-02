Пенсіонерам почали нараховувати нові доплати: скільки можна отримати з 1 жовтня

З 1 жовтня 2026 року пенсіонерам, які досягли 70, 75 та 80 років, встановлюють щомісячні компенсаційні виплати до пенсії. Пенсійний фонд наголошує , що доплати призначаються автоматично — звертатися до ПФУ не потрібно.

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Розмір компенсації залежить від віку:

70−74 роки — до 300 грн на місяць;

75−79 років — до 456 грн;

80 років і старше — до 570 грн.

Виплату призначають з дати досягнення відповідного віку, незалежно від виду пенсії, тривалості страхового стажу та того, чи працює пенсіонер.



Водночас компенсація передбачена лише для тих, чия щомісячна пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Після врахування доплати загальна сума також не може бути більшою за цей показник.



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Після переходу до наступної вікової категорії доплата збільшується. Наприклад, після досягнення 80 років пенсіонер, який отримував 456 грн компенсації у віці 75 років, отримуватиме 570 грн.

Механізм таких виплат визначений постановою Кабінету Міністрів № 168 від 24 лютого 2023 року.



Як ми писали, Укрексімбанк із 1 жовтня 2026 року припинить виплати пенсій та соціальної допомоги