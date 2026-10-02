Гривня поступово девальвує до долара та євро 2 жовтня

У п'ятницю, 2 жовтня, середній курс долара втратив 14 копійок у купівлі та 13 копійок у продажу. Курс євро втратив 1 копійку у купівлі, але подорожчав на 1 копійку у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,70−45,22 грн. Євро купують за 50,51 грн, а продають за 51,18 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,00 грн, євро — 51,90−51,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,97−45,00 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,65−50,67 грн.

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