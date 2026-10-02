Мінфін відмовив постраждалому бізнесу в податкових послабленнях: що саме пропонували компанії

Міністерство фінансів не підтримало пропозиції бізнесу щодо додаткових податкових послаблень для компаній, які зазнали збитків через російські обстріли. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись на лист Мінфіну до парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Звернення до комітету раніше направили компанії групи Rozetka. Вони, зокрема, просили дозволити відстрочення сплати податків без відсотків і застави, не проводити планові податкові перевірки постраждалого бізнесу та спростити підтвердження податкової звітності у разі втрати документів через обстріли.

Мінфін не погодився з пропозиціями

Щодо відстрочення податків у міністерстві зазначили, що відсотки компенсують бюджету втрати від затримки платежів, а застава знижує ризик несплати. При цьому навіть частково зруйнований бізнес може мати інші активи або джерела доходу. Якщо підприємство об'єктивно не може виконати податкові зобов'язання через війну, воно може підтвердити такі обставини та уникнути відповідальності за прострочення, але сам податковий борг не скасовується.

Також Мінфін не підтримав загальну заборону на планові перевірки постраждалих підприємств незалежно від їхнього місця розташування. Міністерство послалося на чинні обмеження щодо перевірок, ризики несплати податків та міжнародні зобов'язання України.

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Документи потрібно відновити



Не підтримали й пропозицію поширити спрощений порядок підтвердження звітності на підприємства, документи яких були знищені обстрілами за межами територій активних бойових дій та окупації. У Мінфіні вважають, що знищення офісу або складу саме по собі не доводить втрату всіх документів чи неможливість їх відновлення. Водночас міністерство визнає необхідність окремого підходу до таких випадків.

Щодо відстрочення податкових платежів Мінфін пропонує оцінювати ситуацію кожного підприємства окремо — з урахуванням масштабів пошкоджень та впливу війни на його діяльність.



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