Brent знову опустився нижче $102: чому ціни на нафту змінили напрямок

Ціни на нафту знижуються у п'ятницю, 2 жовтня, після різкого зростання попереднього дня, — повідомляє Reuters. Brent подешевшав на 0,7% — до $101,61 за барель, WTI — на 0,9%, до $92,02.

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Тиск на котирування посилили сигнали про поступове відновлення поставок із Близького Сходу, зокрема з Саудівської Аравії. Водночас падіння стримує невизначеність навколо відносин США та Ірану, а також ризик нового загострення.



США знов погрожують війною



Напередодні нафта подорожчала більш ніж на $4 за барель. Причинами стали повідомлення про можливе направлення США додаткових військових сил на Близький Схід та рішення Китаю призупинити експорт нафтопродуктів у жовтні. За даними Reuters, китайські НПЗ отримали вказівку зосередитися на забезпеченні внутрішнього ринку, що може посилити дефіцит дизеля, авіапального та бензину на світовому ринку.



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Дефіцит дизелю посилюється



Ще одним фактором стала ситуація з дизелем у Європі. США закликали Німеччину та Францію використати частину аварійних запасів пального, щоб стримати зростання світових цін. За даними Reuters, Вашингтон просив країни ЄС вивільнити близько 120 млн барелів дизельного пального протягом шести місяців.

Таким чином, ринок одночасно отримує різноспрямовані сигнали. Відновлення частини близькосхідних поставок тисне на ціни вниз, тоді як військова активність у регіоні, обмеження експорту Китаю та ризики перебоїв із постачанням підтримують котирування. Психологічно важливою для трейдерів залишається позначка $100 за барель Brent.



Як ми писали, Нафта дорожчає попри рекордний експорт Близького Сходу: ринок боїться нового дефіциту