Україні потрібно $175 млрд на війну у 2027 році: частину ресурсу можуть надати зброєю

Потреби України на ведення війни у 2027 році оцінюють у $175 млрд. Про це, як доповідає Новини.LIVE, заявив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, посилаючись на оцінку Міністерства оборони.



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За його словами, додатковий ресурс планують залучати не лише у вигляді коштів. Йдеться також про безпосередні поставки озброєння від міжнародних партнерів у межах таких механізмів, як «Рамштайн» і PURL.

Водночас окремо Мінфін оцінює потребу України у зовнішньому бюджетному фінансуванні на 2027 рік у $52,6 млрд. Із цієї суми близько $20 млрд уже визначені або очікуються в межах міжнародних програм, тоді як ще $32,6 млрд потребують підтвердження.

Україна розраховує на значну участь Євросоюзу у покритті бюджетної потреби та веде переговори з європейськими партнерами щодо джерел фінансування.



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НБУ недорахував 100 млрд грн



Одним із факторів, що збільшили потребу в ресурсах держбюджету, стало очікуване скорочення відрахувань Національного банку. За словами Єрмоличева, йдеться приблизно про 100 млрд грн, які необхідно буде компенсувати іншими джерелами.

У проєкті держбюджету-2027 загальні видатки передбачені на рівні 7,272 трлн грн, з яких 4,885 трлн грн припадає на сектор безпеки й оборони.



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