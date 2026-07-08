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8 липня 2026, 15:10

Мін'юст розповів, як правильно «стукати» на корупціонера

Не кожне порушення законодавства має ознаки корупції. Зазвичай про корупційне правопорушення йдеться тоді, коли службові повноваження використовують для отримання неправомірної вигоди — для себе або іншої особи. Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

Не кожне порушення законодавства має ознаки корупції.

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Повідомити про можливе корупційне порушення може будь-хто. Таке звернення можна подати і анонімно, але воно має містити конкретні факти, які можна перевірити.

Перед надсиланням повідомлення варто переконатися, що воно відповідає на базові питання: хто, що, де, коли і за яких обставин зробив.

Що вказати у зверненні

У повідомленні про можливе корупційне порушення варто зазначити, що саме сталося, хто ймовірно вчинив порушення, а також де і коли відбулася подія.

Якщо відомо, потрібно вказати ім'я людини, її посаду, назву органу, установи або компанії. Також варто пояснити, за яких обставин заявнику стало відомо про можливе порушення.

Окремо слід додати інформацію про докази. Це можуть бути документи, листування, фото, відео або інші матеріали, які підтверджують викладені обставини. Якщо є люди, які можуть підтвердити подію, їх також варто згадати.

Анонімне звернення також може бути розглянуте, якщо воно містить достатньо конкретних даних. Загальні формулювання без фактів, дат, осіб або опису подій не дають органам можливості провести перевірку.

Куди звертатися

Протидією корупції в Україні займаються спеціально уповноважені органи. Серед них — Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Національна поліція, органи прокуратури та Державне бюро розслідувань.

Вибір органу залежить від того, про яке саме порушення йдеться, хто його міг вчинити та які обставини справи. Наприклад, одні порушення можуть стосуватися конфлікту інтересів або недостовірного декларування, інші — можливих злочинів або зловживання владою.

НАЗК також підготувало практичний гайд, який допомагає розібратися, як правильно оформити повідомлення, які факти додати та чим відрізняється заявник від викривача.

Заявник і викривач

Заявник і викривач мають різний правовий статус. Заявником може бути будь-яка людина, яка повідомляє про можливе порушення.

Викривачем є фізична особа, якій інформація про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення стала відома у зв’язку з роботою, службою, навчанням, професійною або іншою діяльністю.

Для викривачів закон передбачає спеціальні гарантії захисту. Це важливо, оскільки такі люди часто повідомляють про порушення всередині організації, де працюють або з якою пов’язані професійно.

Чому це важливо

Повідомлення про корупцію має бути не емоційною скаргою, а фактичним описом події. Чим точніше викладені обставини, тим більше шансів, що звернення зможуть перевірити.

Для державних органів конкретика має вирішальне значення. Ім'я, посада, дата, місце, документи або свідки допомагають відокремити реальні факти від припущень.

Для громадян це також спосіб захистити себе від помилок. Якщо у повідомленні немає перевірюваної інформації, воно може не дати результату. Якщо ж факти викладені чітко, відповідальний орган зможе оцінити, чи є підстави для реагування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
ukrainskyi
ukrainskyi
8 липня 2026, 15:14
#
Анекдот. :D
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