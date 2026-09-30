Дорогі авто принесли місцевим бюджетам сотні мільйонів: хто сплатив найбільше

У січні-серпні 2026 року надходження транспортного податку до місцевих бюджетів збільшилися на 58,7% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Загалом платники перерахували 237,5 млн грн проти 149,6 млн грн роком раніше, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

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Найбільше транспортного податку надійшло до бюджетів:

м. Києва — 68,1 млн грн;

Дніпропетровської області — 21,3 млн грн;

Одеської області — 17,9 млн грн;

Київської області — 17,5 млн грн.

Транспортний податок входить до складу податку на майно та в повному обсязі зараховується до місцевих бюджетів. Громади можуть використовувати ці кошти для фінансування соціально важливих заходів і розвитку місцевої інфраструктури.

Ставака транспортного податку

Ставка транспортного податку є фіксованою та становить 25 тис. грн на рік за кожен автомобіль, який є об'єктом оподаткування.

Хто сплачує податок

Платником податку є власник автомобіля, на якого зареєстрований транспортний засіб. Фактичний користувач автомобіля, зокрема орендар або особа, яка користується ним за довіреністю, не є платником цього податку.

Нагадаємо

Транспортний податок в Україні (так званий «податок на розкіш») — це фіксований платіж, який сплачують власники дорогих і нових легкових автомобілів.

Вік авто: з року випуску минуло не більше 5 років (включно).

Вартість: середньоринкова ціна авто становить понад 375 мінімальних зарплат на 1 січня. Оскільки мінзарплата на 1 січня 2026 року становить 8 647 грн, поріг вартості складає 3 242 625 грн.

Терміни сплати

Для фізичних осіб: Податкова надсилає повідомлення-рішення до 1 липня. Оплатити рахунок необхідно протягом 60 днів із моменту його отримання.

Для юридичних осіб: Компанії розраховують податок самостійно, подають декларацію до 20 лютого та сплачують суму щокварталу (рівними частинами по 6 250 грн).