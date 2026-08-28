Фахівці галузевої команди реагування на кіберінциденти Міністерства юстиції України виявили вебресурс, який імітує офіційний Електронний реєстр апостилів. Про це повідомляє Мін'юст.
Мін'юст попередив про фейковий сайт Електронного реєстру апостилів
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Такий фейковий сайт може використовуватися для введення громадян в оману та збору їхніх персональних даних. Наразі триває робота над блокуванням підробного ресурсу.
У міністерстві наголошують: перевірити апостиль можна виключно через офіційний Електронний реєстр за посиланням apostille.minjust.gov.ua.
Будь-які інші сайти, що пропонують подібну послугу, варто розглядати як потенційно небезпечні.
Апостиль — це спеціальний штамп, який підтверджує автентичність офіційних документів для їх використання за кордоном у країнах-учасницях Гаазької конвенції. Електронний реєстр апостилів дозволяє перевірити, чи справді конкретний документ пройшов таку процедуру засвідчення в Україні. Це особливо важливо для громадян, які подають документи до іноземних установ, посольств чи навчальних закладів і хочуть переконатися в їхній юридичній силі.
Читайте також: Шахраї розсилають листи від імені податкової: як не стати жертвою
Як убезпечити себе від шахрайських сайтів
Мін'юст радить дотримуватися кількох простих правил:
- звертати увагу на адресу вебсайту — офіційні державні ресурси України використовують домен .gov.ua;
- користуватися лише офіційними вебресурсами;
- не вводити персональні чи службові дані на сторінках, автентичність яких викликає сумніви;
- не переходити за сумнівними посиланнями, отриманими в месенджерах, електронній пошті чи соціальних мережах.
Поява фейкових сайтів, що імітують державні реєстри, є поширеною схемою шахраїв, яка спрямована на отримання персональних даних користувачів або грошових коштів під приводом «оплати послуги».
Читайте також: Як розпізнати фейковий фінансовий сервіс
Коментарі