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22 червня 2026, 8:26

Продажі алкоголю зросли до 72,7 млрд грн: Гетманцев вимагає перевірок

У січні-травні 2026 року виторг від продажу алкогольних напоїв в Україні сягнув 72,7 млрд грн. Це на 8,6 млрд грн, або на 13,49%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це написав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У січні-травні 2026 року виторг від продажу алкогольних напоїв в Україні сягнув 72,7 млрд грн.

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В чому проблема

За його даними, середня кількість РРО та ПРРО у січні-травні 2026 року становила 124 758 одиниць. Це на 0,46% більше, ніж за відповідний період 2025 року. У травні кількість РРО/ПРРО становила 126 651 одиницю, що відповідає рівню травня минулого року.

Кількість суб'єктів господарювання, які мають ліцензії на діяльність з алкогольними напоями, станом на квітень 2026 року становила 50 935. Це на 0,32% більше, ніж роком раніше. Кількість чинних ліцензій зросла на 0,86% — до 86 449.

Гетманцев зазначив, що виторг від продажу алкоголю зростав значно швидше, ніж кількість ліцензіатів, ліцензій і РРО/ПРРО. На його думку, цьому частково сприяла норма про припинення дії ліцензії у разі відсутності трьох і більше чеків, які підтверджують продаж підакцизних товарів.

Водночас він наголосив, що рівень нелегальної торгівлі алкогольною продукцією в Україні залишається високим. За словами Гетманцева, в інтернеті безперешкодно пропонують до продажу алкоголь без ліцензії та фіскального чека.

Гетманцев закликав Бюро економічної безпеки та Державну податкову службу звернути особливу увагу на роботу лікеро-горілчаної галузі — від виробництва спирту до реалізації готової продукції.

Він також закликав забезпечити контроль за повнотою сплати податків і припинити тіньове виробництво та обіг алкогольної продукції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Skeptik777
Skeptik777
22 червня 2026, 9:30
#
А що Гетьманцев сполохався? 13% ріст виторгу при майже незмінних кількісних показниках. Інфляція…с…с…
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