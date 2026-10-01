456 реакторів і 9,6 ГВт: у Юті планують ядерний комплекс для AI

Американська компанія Valar Atomics запропонувала побудувати в штаті Юта 456 малих ядерних реакторів для живлення великого дата-центру зі штучним інтелектом. Реактори мають виробляти 9,6 ГВт електроенергії, що більш ніж удвічі перевищує середню генерацію всього штату. Проєкт ще не схвалений — його заявку розглядає федеральне Бюро управління земельними ресурсами США. Про це пише Interesting Engineering.

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Компанія Valar Atomics хоче реалізувати Project Beehive поблизу міста Прайс у штаті Юта. Комплекс планують розмістити приблизно на 9 000 акрів державних і федеральних земель.

У проєкті — 456 малих газоохолоджуваних ядерних реакторів. За оцінкою компанії, вони мають виробляти 9,6 ГВт електроенергії. Середня генерація всієї Юти становить 4 ГВт, а влітку піковий попит на електроенергію сягає майже 10 ГВт.

Електроенергію планують використовувати для великого дата-центру зі штучним інтелектом. Також комплекс має включати виробництво ядерного палива та зберігання ядерних відходів на місці.

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Реактори планують охолоджувати гелієм замість традиційної води. За словами компанії, така технологія потребує менше води. Для реакторів використовуватимуть паливо TRISO з керамічним і вуглецевим покриттям. У джерелі зазначається, що воно розраховане на витримування високих температур без плавлення та має пасивні механізми безпеки.

Для проєкту вже погодили оренду частини державної землі. 17 вересня адміністрація земельних ресурсів штату Юта одноголосно схвалила оренду 640 акрів. Водночас заявка на федеральні землі ще перебуває на розгляді Бюро управління земельними ресурсами США (BLM).

Якщо BLM визнає заявку повною, відомство опублікує повідомлення про подальші дії із землею. Після цього розпочнеться оцінка впливу проєкту на довкілля відповідно до Національного закону про екологічну політику США. Перед остаточним рішенням про оренду федеральних земель громадськість матиме можливість залишити свої коментарі.

Місцеві активісти виступають проти швидкого просування проєкту. Представник Southern Utah Wilderness Alliance Ніл Кларк заявив про стурбованість тим, що федеральні та штатні органи просувають масштабний проєкт на державних землях.

Критики проєкту також ставлять під питання розподіл економічної вигоди. Вони вважають, що місцеві жителі нестимуть довгострокові ризики, пов'язані з ядерною безпекою, тоді як більша частина фінансової вигоди дістанеться технологічним компаніям з інших штатів.

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Valar Atomics раніше продемонструвала роботу свого мікрореактора Ward 250 у пустелі Юти приблизно за 30 миль від майбутнього Project Beehive. У червні реактор уперше досяг критичності. Під час демонстрації 1 липня компанія використала вироблену ним електроенергію для живлення одного мікрочипа Nvidia.

За даними NPR, будівельні роботи, не пов'язані з ядерними об'єктами, можуть розпочатися вже наприкінці цього року. Перші реактори мають запрацювати у 2028 році.