Данило Гетманцев стверджує, що запуск еАкцизу зірвано

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев вимагає від прем'єр-міністра негайно звільнити т. в. о. міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова через зрив запуску системи еАкциз. За його оцінками, держава ризикує не отримати 50 млрд грн від детінізації ринку, а після 1 листопада — втрачати по 500 млн грн щодня.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У чому полягає проблема

Система еАкциз, електронне відстеження обігу алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет, мала запуститися ще з 1 січня 2026 року. Верховна Рада перенесла старт на 1 листопада. Але й до цього терміну система не готова: програмне забезпечення, яке мало бути передано бізнесу для тестування 1 січня поточного року, ніхто не бачив.

Після зустрічі з командою Мінцифри цього тижня бізнес-асоціації дійшли однозначного висновку: ПЗ не готове. При цьому, за словами Гетманцева, Мінцифри прийняло у підрядника фактично непрацююче програмне забезпечення як робоче, закрило відповідний договір актами і відкрило фінансування нового контракту на «вдосконалення» системи.

Хто підтримав звернення

До Гетманцева звернулися шість великих бізнес-асоціацій:

Американська торговельна палата;

Міжнародна торгова палата;

Федерація роботодавців України;

Спілка українських підприємців;

асоціація «Укрводка»;

Український фуд-рітейл альянс.

Вони підтримують запровадження еАкцизу як інструменту детінізації, але наполягають на забезпеченні повного десятимісячного тестування, передбаченого законом.

Нагадаємо, що з понад 50 тисяч ліцензіатів у сфері торгівлі алкоголем і тютюном лише незначна частина розпочала підготовку до впровадження системи.

З погляду на ці події, Голова фінансового комітету ВРУ вимагає від Кабміну здійснити рішучі кроки.

«Вина за досі непрацююче ПЗ, зрив реформи та збитки бюджету лежить на колишньому міністрі цифрової трансформації М. Федорову та т. в. о. міністра О. Борнякові», — написав депутат.

Він вимагає від прем'єр-мніністра негайно звільнити Олександра Борнякова у зв'язку з професійною непридатністю, призначити на посаду фахову особу і створити міжвідомчу групу для запобігання подальшим збиткам державі.

Читайте також: Данило Гетманцев розповів про пенсії, гральний бізнес, криповалюти та інвестиційні рахунки: все буде, але не швидко