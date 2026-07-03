Данило Гетманцев стверджує, що запуск еАкцизу зірвано

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 липня 2026, 10:52

Данило Гетманцев стверджує, що запуск еАкцизу зірвано

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев вимагає від прем'єр-міністра негайно звільнити т. в. о. міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова через зрив запуску системи еАкциз. За його оцінками, держава ризикує не отримати 50 млрд грн від детінізації ринку, а після 1 листопада — втрачати по 500 млн грн щодня.

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев вимагає від прем'єр-міністра негайно звільнити т.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У чому полягає проблема

Система еАкциз, електронне відстеження обігу алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет, мала запуститися ще з 1 січня 2026 року. Верховна Рада перенесла старт на 1 листопада. Але й до цього терміну система не готова: програмне забезпечення, яке мало бути передано бізнесу для тестування 1 січня поточного року, ніхто не бачив.

Після зустрічі з командою Мінцифри цього тижня бізнес-асоціації дійшли однозначного висновку: ПЗ не готове. При цьому, за словами Гетманцева, Мінцифри прийняло у підрядника фактично непрацююче програмне забезпечення як робоче, закрило відповідний договір актами і відкрило фінансування нового контракту на «вдосконалення» системи.

Хто підтримав звернення

До Гетманцева звернулися шість великих бізнес-асоціацій:

  • Американська торговельна палата;
  • Міжнародна торгова палата;
  • Федерація роботодавців України;
  • Спілка українських підприємців;
  • асоціація «Укрводка»;
  • Український фуд-рітейл альянс.

Вони підтримують запровадження еАкцизу як інструменту детінізації, але наполягають на забезпеченні повного десятимісячного тестування, передбаченого законом.

Нагадаємо, що з понад 50 тисяч ліцензіатів у сфері торгівлі алкоголем і тютюном лише незначна частина розпочала підготовку до впровадження системи.

З погляду на ці події, Голова фінансового комітету ВРУ вимагає від Кабміну здійснити рішучі кроки.

«Вина за досі непрацююче ПЗ, зрив реформи та збитки бюджету лежить на колишньому міністрі цифрової трансформації М. Федорову та т. в. о. міністра О. Борнякові», — написав депутат.

Він вимагає від прем'єр-мніністра негайно звільнити Олександра Борнякова у зв'язку з професійною непридатністю, призначити на посаду фахову особу і створити міжвідомчу групу для запобігання подальшим збиткам державі.

Читайте також: Данило Гетманцев розповів про пенсії, гральний бізнес, криповалюти та інвестиційні рахунки: все буде, але не швидко

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
3 липня 2026, 11:31
#
«При цьому, за словами Гетманцева, Мінцифри прийняло у підрядника фактично непрацююче програмне забезпечення як робоче, закрило відповідний договір актами і відкрило фінансування нового контракту на «вдосконалення» системи.

Найважливіше оце, щоб депутати і так звані правоохоронні органи, сказали людям наступне: кого заарештували? Кого буде притягнуто до відповідальності? Гроші витрачені на неробоче ПЗ в кого конфіскують назад в казну? Чи це буде як завжди, вкрасти вкрали, когось для галочки покараємо, а гроші пішли в закат вже.
+
0
Ivn
Ivn
3 липня 2026, 11:46
#
Зірван?)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами