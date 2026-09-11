Китай поставив рекордну ціль для автопрому: 70% електромобілів до 2030 року

Китай у новому п'ятирічному плані розвитку автопрому поставив амбітну ціль: до 2030 року електромобілі та гібриди мають становити 70% продажів нових легкових автомобілів. Як повідомляє Bloomberg, одночасно Пекін планує прискорити впровадження автономного водіння та посилити позиції китайських виробників на світовому ринку.



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Для нових комерційних автомобілів встановлено окрему ціль — 40% продажів мають припадати на електричні моделі.

Китай уже випереджає власний план

Ще у 2021 році уряд розраховував, що до 2025 року електромобілі та гібриди займуть 20% ринку нових авто. Цей показник був перевищений із великим запасом: у 2025 році частка автомобілів на нових джерелах енергії сягнула 54%.

У серпні 2026 року вона вже становила близько 65% продажів. Тому ціль у 70% до 2030 року може бути досягнута значно раніше.

Китайські BYD, SAIC Motor та Geely Automobile уже увійшли до десятки світових лідерів за продажами. Водночас за масштабами вони все ще поступаються Toyota, Volkswagen та Hyundai Motor Group.

Пекін робить ставку на безпілотники та нові батареї

Окремий напрям плану — масове впровадження технологій автономного водіння. Китай прагне зміцнити позиції у сфері роботаксі та безпілотних автомобілів після тимчасового призупинення видачі відповідних ліцензій через проблеми з безпекою.

Водночас уряд планує стимулювати розвиток акумуляторних технологій. Йдеться, зокрема, про стандарти для нових типів батарей, включно з твердотільними, а також ефективнішу переробку літію, кобальту та нікелю.



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Автопрому доведеться пройти через консолідацію

Амбітні плани реалізовуватимуться на тлі проблем китайського автомобільного ринку. За перші вісім місяців 2026 року продажі автомобілів скоротилися на 21%, а тривала цінова війна суттєво тисне на прибутковість виробників.

Влада також посилила вимоги до безпеки автомобілів, акумуляторів, дверних ручок та систем допомоги водієві.

Новий п'ятирічний план передбачає реформування галузі, консолідацію ринку та вихід неефективних виробників. Це має допомогти скоротити надлишкові виробничі потужності й зробити китайський автопром більш конкурентоспроможним на світовому ринку.