Власники альткоїнів готуються продавати? Перекази на біржі зросли на 160%

На тлі зростання цін на альткоїни різко збільшилися обсяги їх переказів на криптобіржі. Як вважає Cointelegraph, це може свідчити про підготовку частини власників до продажу та фіксації прибутку у разі подальшого зростання ринку.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними CryptoQuant, за сім днів до 28 вересня кількість депозитних транзакцій з альткоїнами на біржах зросла до 78 тис. Це приблизно на 160% більше, ніж 14 вересня, коли показник становив близько 29,8 тис. Рівень став найвищим із жовтня 2025 року.

Водночас кількість адрес, з яких альткоїни переводили на біржі, майже потроїлася — з 17,6 тис. до 51,6 тис. Це також максимум майже за рік.

Читайте також: Крипторинок різко ожив: біткоїн перевищив $80 тисяч, альткоїни стрімко дорожчають



Готовність до альткоїн-сезону

CryptoQuant зазначає, що переказ монет на біржі часто передує їхньому продажу, тому різке збільшення депозитів може створити додатковий тиск з боку продавців.

Зростання активності відбувається на тлі посилення позицій альткоїнів. Частка криптоактивів, які не входять до топ-10 за капіталізацією, 27 вересня досягла 9% ринку — найвищого рівня з лютого. Водночас частка Bitcoin у загальній капіталізації з кінця травня залишається переважно в діапазоні 58−60,4%.



Як ми писали, біткоїн-ETF залучили рекордні $6,34 млрд: куди рухається крипторинок