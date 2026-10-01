Після закриття міжбанку у четвер, 1 жовтня, курс долара подорожчав на 32 копійки у купівлі та на 31 копійок у продажу. Євро піднявся на 28 копійок у купівлі і на 27 у продажу.
1 жовтня 2026, 17:49
Долар та євро подорожчали на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 1 жовтня
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Закриття 1 жовтня
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Зміни
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44,65/44,69
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44,97/45,00
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32/31
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50,53/50,56
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50,81/50,83
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28/27
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,56−45,09 грн. Євро купують за 50,50 грн, а продають за 51,19 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,95−45,00, євро — 51,00−51,30 грн.
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Джерело: Мінфін
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