Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 2 жовтня. Долар США подорожчав на 15 копійок, тоді як євро подешевшав на 2 копійки. Про це свідчать дані Національного банку.
1 жовтня 2026, 17:29
Долар подорожчав на 15 копійок: курс НБУ на 2 жовтня
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Офіційний курс валют
На 2 жовтня НБУ встановив:
- 1 долар США — 44,83 грн;
- 1 євро — 50,69 грн.
Для порівняння, 1 жовтня офіційний курс долара становив 44,68 грн, а євро — 50,71 грн.
Таким чином, за добу гривня послабилася до долара на 0,15 грн, але зміцнилася до євро на 0,02 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі