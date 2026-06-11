Не вистачає стажу для пенсії: ПФУ пояснив, як доплатити за минулі роки

Пенсійний фонд України роз'яснив механізм, який дозволяє збільшити страховий стаж для призначення пенсії, навіть якщо офіційних років роботи не вистачає. Йдеться про доплату до мінімального страхового внеску за попередні періоди.

Доплата до мінімального страхового внеску — це один зі способів «добрати» страховий стаж у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Скористатися ним можуть ті, хто офіційно працював або працює, але за певні місяці їхній внесок до ПФУ був меншим за мінімальний. Норму регулює стаття 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

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Важливі умови

Доплата можлива лише за місяці починаючи з 1 січня 2004 року, і тільки за ті місяці, в яких фактично нараховувалася зарплата і сплачувалися внески. Тобто «купити» стаж за роки, коли людина взагалі не працювала офіційно, не вийде.

Сума доплати розраховується від мінімальної заробітної плати, яка діє на момент здійснення виплати. Станом на 1 січня 2026 року мінімалка становить 8 647 грн, а мінімальний страховий внесок — 1 902,34 грн (22% від мінімальної зарплати). Саме стільки доведеться доплатити за кожен місяць, якого бракує.

Як подати заяву про доплату

Звернутися в ПФУ можна двома способами: особисто до найближчого сервісного центру ПФУ або дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Після отримання розрахунку людина сама вирішує, чи доцільно робити доплату, і тоді вже подає відповідні відомості про суми до органів ПФУ.

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