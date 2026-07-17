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17 липня 2026, 19:12

Кабмін оновив програму «єОселя»: захисники отримали іпотеку під 3%, ліміти площі збільшили

З 17 липня в державній програмі «єОселя» набули чинності нові правила. Уряд розширив перелік пільгових категорій, запровадив іпотеку під 3% для захисників України, збільшив допустиму площу житла та оновив умови для сімей із дітьми. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Кабмін оновив програму «єОселя»: захисники отримали іпотеку під 3%, ліміти площі збільшили
Фото: pixabay

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Хто може отримати іпотеку під 3% на перші 10 років?

  • військові,
  • медики,
  • педагоги,
  • науковці,
  • сімʼї полеглих воїнів,
  • ветерани.

Держава компенсуватиме їм процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, до 6% — з 11 року.

Масова іпотека під 7%

Іпотеку під 7% можуть отримати внутрішньо переміщені особи, а також інші громадяни, які не володіють житлом, або його площа менша ніж 52,5 м² для однієї особи, або 73,5 м² для сім'ї з двох чи трьох осіб і 21 м² на кожного наступного члена сім'ї додатково.

Держава компенсуватиме їм процентну ставку до 7% протягом перших 10 років, до 10% — з 11 року.

При цьому максимальний строк кредиту становить 20 років. Мінімальний початковий внесок — від 20% та 10% для молоді (18−25 років включно).

Нова норма площі житла

Встановлені нові норми на площу житла для всіх позичальників:

  • для квартир: 52,5 м² — для однієї людини; 73,5 м² — для сім'ї з двох або трьох людей; додатково 21 м² — на кожного наступного члена сім'ї, починаючи з четвертого, але не більше 115,5 м²;
  • для житлових будинків: 62,5 м² — для однієї людини; 83,5 м² — для сім'ї з двох або трьох людей; додатково 21 м² — на кожного наступного члена сім'ї, але не більше 125,5 м².

Також оновлено підхід до складу сім'ї. Для участі в програмі враховуватимуться діти, які не досягли 21 року (раніше було до 18 років).

Зміни також деталізують механізм поручительства. Під час оцінки платоспроможності можна буде враховувати поручителів, які не є членами сім'ї заявника.

Також вводиться поняття майнового поручителя — людини, яка може передати власне житло або майнові права як додаткове забезпечення за кредитом. Її відповідальність обмежується вартістю такого майна.

За згодою заявників, членів їхніх сімей та поручителів Укрфінжитло зможе отримувати частину необхідної інформації через державні реєстри.

Зокрема, йдеться про дані для перевірки доходів і платоспроможності позичальників, членів їхніх сімей та поручителів. Такий обмін даними відбуватиметься через систему електронної взаємодії державних реєстрів або інші захищені інформаційні системи.

Нагадаємо

Про нові зміни у програмі «єОселя» у червні 2026 року повідомила екс-прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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