ОВДП, фінмон та податки: відповіді на незручні питання про гроші (відео)

Дохідність гривневих ОВДП знижується. Чи означає це, що державні облігації стають менш вигідними для українців?

І наскільки ще Мінфін може опустити ставки, якщо інфляція залишається високою, а державі потрібно фінансувати значний дефіцит бюджету?

У новому випуску фінансовий експерт Олексій Козирев відповідає на запитання глядачів.

Говоримо не лише про ОВДП, а й про фінансовий моніторинг, депозити, валютні обмеження та SWIFT, продаж особистих речей через OLX і вибір між гривневими інструментами та валютою.