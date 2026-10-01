Дохідність гривневих ОВДП знижується. Чи означає це, що державні облігації стають менш вигідними для українців?
1 жовтня 2026, 13:59
ОВДП, фінмон та податки: відповіді на незручні питання про гроші (відео)
І наскільки ще Мінфін може опустити ставки, якщо інфляція залишається високою, а державі потрібно фінансувати значний дефіцит бюджету?
У новому випуску фінансовий експерт Олексій Козирев відповідає на запитання глядачів.
Говоримо не лише про ОВДП, а й про фінансовий моніторинг, депозити, валютні обмеження та SWIFT, продаж особистих речей через OLX і вибір між гривневими інструментами та валютою.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі