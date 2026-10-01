Швейцарський фінансовий регулятор FINMA завершив розслідування щодо одного з найбільших приватних банків країни Julius Baer через порушення вимог із протидії відмиванню грошей. Про це пише Financial Times.
Російські PEP і $700 млн списаних кредитів: що знайшов регулятор у швейцарського Julius Baer
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Швейцарський фінансовий регулятор FINMA виявив серйозні порушення у роботі банку Julius Baer із клієнтами підвищеного ризику, зокрема пов’язаними з двома російськими політично значущими особами (PEP).
Розслідування також охоплювало списання кредитів приблизно на $700 млн, пов’язаних із збанкрутілою австрійською групою Signa, заснованою Рене Бенко.
У чому полягали порушення
За висновками FINMA, протягом кількох років Julius Baer недостатньо перевіряв походження активів окремих клієнтів і неналежно виконував вимоги у сфері протидії відмиванню коштів.
Через виявлені недоліки регулятор зобов’язав банк підтримувати додатковий капітал у розмірі $300 млн.
Ця вимога діятиме доти, доки Julius Baer не завершить виведення активів клієнтів із високим рівнем ризику.
Регулятор конфіскує близько $12 млн
FINMA також планує конфіскувати близько $12 млн прибутку, який банк отримав від роботи з двома групами клієнтів, що стали предметом розслідування.
Посилений регуляторний нагляд за Julius Baer триватиме до 2032 року.
Російські клієнти вже ставали предметом розслідувань
Це не перша перевірка Julius Baer, пов’язана з російськими клієнтами. Раніше FINMA вивчала відносини банку з неназваним російським банкіром, якого розслідували за підозрою у привласненні коштів.
У матеріалах Високого суду Англії також згадувалися операції Julius Baer із колишнім власником литовського банку Snoras Володимиром Антоновим.
За версією Snoras, у 2009−2011 роках цінні папери банку на €280 млн були переведені на рахунки Антонова в Julius Baer.
Претензії були і в Монако
Восени 2026 року питання до систем контролю Julius Baer порушив також фінансовий регулятор Монако AMSF.
Серед клієнтів банку фігурував Віктор Федотов, колишній власник підрядника «Транснафти» ВНДІСТ.
Пов’язану з ним структуру звинувачували у виведенні близько $140 млн під час будівництва нафтопроводу Східний Сибір — Тихий океан. За даними The Guardian, пов’язана з Федотовим офшорна компанія також придбала приватний літак Bombardier приблизно за $34 млн.
Коментарі