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1 жовтня 2026, 16:22

Російські PEP і $700 млн списаних кредитів: що знайшов регулятор у швейцарського Julius Baer

Швейцарський фінансовий регулятор FINMA завершив розслідування щодо одного з найбільших приватних банків країни Julius Baer через порушення вимог із протидії відмиванню грошей. Про це пише Financial Times.

Швейцарський фінансовий регулятор FINMA завершив розслідування щодо одного з найбільших приватних банків країни Julius Baer через порушення вимог із протидії відмиванню грошей.
Швейцарський фінансовий регулятор FINMA виявив серйозні порушення у роботі банку Julius Baer
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Швейцарський фінансовий регулятор FINMA виявив серйозні порушення у роботі банку Julius Baer із клієнтами підвищеного ризику, зокрема пов’язаними з двома російськими політично значущими особами (PEP).

Розслідування також охоплювало списання кредитів приблизно на $700 млн, пов’язаних із збанкрутілою австрійською групою Signa, заснованою Рене Бенко.

У чому полягали порушення

За висновками FINMA, протягом кількох років Julius Baer недостатньо перевіряв походження активів окремих клієнтів і неналежно виконував вимоги у сфері протидії відмиванню коштів.

Через виявлені недоліки регулятор зобов’язав банк підтримувати додатковий капітал у розмірі $300 млн.

Ця вимога діятиме доти, доки Julius Baer не завершить виведення активів клієнтів із високим рівнем ризику.

Регулятор конфіскує близько $12 млн

FINMA також планує конфіскувати близько $12 млн прибутку, який банк отримав від роботи з двома групами клієнтів, що стали предметом розслідування.

Посилений регуляторний нагляд за Julius Baer триватиме до 2032 року.

Російські клієнти вже ставали предметом розслідувань

Це не перша перевірка Julius Baer, пов’язана з російськими клієнтами. Раніше FINMA вивчала відносини банку з неназваним російським банкіром, якого розслідували за підозрою у привласненні коштів.

У матеріалах Високого суду Англії також згадувалися операції Julius Baer із колишнім власником литовського банку Snoras Володимиром Антоновим.

За версією Snoras, у 2009−2011 роках цінні папери банку на €280 млн були переведені на рахунки Антонова в Julius Baer.

Претензії були і в Монако

Восени 2026 року питання до систем контролю Julius Baer порушив також фінансовий регулятор Монако AMSF.

Серед клієнтів банку фігурував Віктор Федотов, колишній власник підрядника «Транснафти» ВНДІСТ.

Пов’язану з ним структуру звинувачували у виведенні близько $140 млн під час будівництва нафтопроводу Східний Сибір — Тихий океан. За даними The Guardian, пов’язана з Федотовим офшорна компанія також придбала приватний літак Bombardier приблизно за $34 млн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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