Проблемні кредити в банках України: частка NPL за вісім місяців знизилася до 11,5%

Від початку року українські банки збільшили кредитний портфель на 269,8 млрд грн, а частка проблемних кредитів скоротилася до 11,5%. На 1 вересня вона була на 2,4 відсоткового пункта нижчою, ніж на початку року. Такі дані наводить Національний банк України.

НБУ: кредитний портфель українських банків зріс на 269,8 млрд грн від початку року

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Валовий обсяг кредитів у банківській системі зріс на 19,8% — до 1,630 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 1,6 млрд грн, або 0,9%.

У НБУ пояснюють зниження частки NPL зростанням обсягу нових кредитів ліпшої якості та врегулюванням непрацюючих боргів.

Частка проблемних кредитів скоротилася і серед позик фізособам та бізнесу. За вісім місяців 2026 року показник для фізосіб знизився на 1,1 відсоткового пункта — до 9,7%, а для бізнесу — на 3,1 відсоткового пункта, до 13,9%.

Загалом частка NPL знизилася в усіх групах банків.

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Як змінилася частка проблемних кредитів

У серпні частка NPL продовжила знижуватися — за місяць вона скоротилася з 12,1% до 11,5%. Менше проблемних кредитів стало і серед позик фізособам: показник знизився з 10,0% до 9,7%. У бізнес-сегменті він скоротився з 14,5% до 13,9%.