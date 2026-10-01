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1 жовтня 2026, 15:43

Проблемні кредити в банках України: частка NPL за вісім місяців знизилася до 11,5%

Від початку року українські банки збільшили кредитний портфель на 269,8 млрд грн, а частка проблемних кредитів скоротилася до 11,5%. На 1 вересня вона була на 2,4 відсоткового пункта нижчою, ніж на початку року. Такі дані наводить Національний банк України.

Українські банки наростили кредитний портфель на 269,8 млрд грн від початку року, водночас частка проблемних кредитів скоротилася до 11,5%.
НБУ: кредитний портфель українських банків зріс на 269,8 млрд грн від початку року
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Валовий обсяг кредитів у банківській системі зріс на 19,8% — до 1,630 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 1,6 млрд грн, або 0,9%.

У НБУ пояснюють зниження частки NPL зростанням обсягу нових кредитів ліпшої якості та врегулюванням непрацюючих боргів.

Частка проблемних кредитів скоротилася і серед позик фізособам та бізнесу. За вісім місяців 2026 року показник для фізосіб знизився на 1,1 відсоткового пункта — до 9,7%, а для бізнесу — на 3,1 відсоткового пункта, до 13,9%.

Загалом частка NPL знизилася в усіх групах банків.

Читайте також: Банки хочуть прискорити стягнення боргів: що це означає для позичальників

Як змінилася частка проблемних кредитів

У серпні частка NPL продовжила знижуватися — за місяць вона скоротилася з 12,1% до 11,5%. Менше проблемних кредитів стало і серед позик фізособам: показник знизився з 10,0% до 9,7%. У бізнес-сегменті він скоротився з 14,5% до 13,9%.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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