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1 жовтня 2026, 13:36

Знижка 50% на всі курси та безкоштовне навчання з фінграмотності: спеціальна пропозиція для захисників і захисниць від Академії Мінфін

До Дня захисників і захисниць України Академія Мінфін пропонує спеціальні умови навчання для військових, ветеранів та їхніх рідних — знижку 50% на всі навчальні курси, а також доступ до безкоштовного курсу «Фінансова грамотність для військових».

До Дня захисників і захисниць України Академія Мінфін пропонує спеціальні умови навчання для військових, ветеранів та їхніх рідних — знижку 50% на всі навчальні курси, а також доступ до безкоштовного курсу «Фінансова грамотність для військових».
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Військові, ветерани та їхні рідні можуть зареєструватися на будь-який курс Академії Мінфін зі знижкою -50%. Це вигідна можливість отримати теоретичні й практичні знання про управління особистими фінансами та доступні інвестиційні інструменти.

У такий спосіб ми хочемо висловити шану захисникам і захисницям України та надати їм доступ до знань, що будуть корисними й під час служби, і після повернення до цивільного життя.

Фінансова грамотність допомагає зважено розпоряджатися грошима, раціонально планувати витрати й заощадження, накопичувати капітал на короткострокові й довгострокові цілі.

Які курси доступні зі знижкою

На платформі Академії Мінфін доступні курси про інвестування в ОВДП, дохідну нерухомість, ETFs, портфельне інвестування, формування персонального фінплану тощо. Оберіть навчання залежно від своїх фінансових цілей та ознайомтесь із детальною програмою на сайті.

Інвестиційний трамплін (16 занять)

Курс допоможе навести лад в особистих фінансах, скласти фінансовий план і визначити, як рухатися до своїх фінансових цілей. Також ви ознайомитесь з основними інструментами інвестування.

Інвестування в дохідну нерухомість (16 занять)

Ви дізнаєтесь, які об'єкти нерухомості можуть бути цікавими для інвестування, навчитесь оцінювати їхні переваги та ризики й рахувати потенційну дохідність.

Інвестування в ETFs (6 занять)

Курс присвячено ETF-фондам: як вони працюють, чим відрізняються та як обрати фонд під власні цілі. На практиці попрацюєте з Interactive Brokers і спробуєте придбати ETF самостійно.

Інвестування в ОВДП (13 занять)

Курс пояснює, як працюють державні облігації, де їх купувати та як порівнювати за дохідністю. Окремо розглядаються коротко- і довгострокові стратегії інвестування.

Портфельне інвестування (10 занять)

Навчитесь формувати збалансований інвестиційний портфель, розподіляти капітал між різними активами, враховуючи допустимий для вас рівень ризику.

Антикризові інвестиції (5 занять)

Курс допоможе розібратися, як управляти особистими фінансами в нестабільні періоди: планувати бюджет, накопичувати резерв, враховувати інфляцію та визначати подальші фінансові кроки.

🔗 ОБРАТИ КУРС ЗІ ЗНИЖКОЮ

Безкоштовний курс «Фінансова грамотність для військових» Окрім курсів зі знижкою, Академія Мінфін рекомендує переглянути практичний курс «Фінансова грамотність для військових». Доступ до нього безкоштовний.

Мета цього курсу — підвищити фінансову грамотність військових та ветеранів, допомогти їм подолати психологічні бар'єри в управлінні грошима, навчити чітко ставити фінансові цілі та досягати їх навіть в умовах нестабільності.

Курс складається із серії відео та охоплює дев'ять тем:

  • Особливості фінансової грамотності для військових, ветеранів та їхніх родин;
  • Виплати та пільги: як правильно оформити та яких помилок уникати;
  • Юридична підготовка до проходження служби;
  • Психологія фінансів;
  • Ведення особистого бюджету: 7 корисних застосунків;
  • Складання фінансового плану в умовах невизначеності;
  • Як військовим планувати своє фінансове майбутнє після служби;
  • Фінансова допомога та підтримка (гранти, пільгові кредити тощо);
  • Освіта й перекваліфікація для ветеранів, поради з працевлаштування.

Більше інформації про курс «Фінансова грамотність для військових» — на сайті. Ознайомтесь та розпочніть навчання.

Зверніть увагу!

Усі матеріали пропонованих курсів доступні в записі, тож ви можете навчатися у своєму темпі, без часових обмежень.

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Джерело: Мінфін
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