Проблемних кредитів у банках стало менше: частка NPL знизилася до 12,1%

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 серпня 2026 року скоротилася до 12,1%. Це на 1,8 в. п. менше порівняно з показником на початок року, йдеться у повідомленні регулятора.

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Чому частка NPL знизилася

За даними регулятора, у січні-липні 2026 року скороченню частки непрацюючих кредитів сприяли два чинники:

зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості;

врегулювання проблемної заборгованості.

Як змінився кредитний портфель банків

Валовий обсяг кредитів у банківській системі з початку року зріс на 194,8 млрд грн, або на 14,3%, і досяг 1,555 трлн грн.

Водночас обсяг непрацюючих кредитів за цей період скоротився на 0,8 млрд грн, або на 0,4%.

Що з кредитами населення і бізнесу

Частка NPL за кредитами фізичних осіб за сім місяців 2026 року знизилася на 0,7 в. п. — до 10,0%.

У бізнес-сегменті скорочення було помітнішим: частка непрацюючих кредитів зменшилася на 2,5 в. п. — до 14,5%.

Що це означає

Скорочення частки NPL свідчить про поступове поліпшення якості кредитного портфеля банків.

Водночас на динаміку вплинуло не лише зменшення проблемної заборгованості, а й швидке зростання нового кредитування, яке розширило загальний портфель банківської системи.