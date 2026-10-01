Борг зростає на понад $10 тисяч щодня: Південна Корея має виплатити Elliott $48,49 млн

Південна Корея має заплатити Elliott Investment Management $48,49 млн плюс відсотки у справі про злиття Samsung у 2015 році. Арбітражний трибунал пов’язав збитки фонду з втручанням уряду в цю угоду. Про це пише Reuters.

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Трибунал, який засідає в Лондоні, підтвердив суму збитків, визначену в первинному арбітражному рішенні у червні 2023 року. У Міністерстві юстиції Південної Кореї заявили, що вивчать рішення разом із відповідними державними органами, зовнішніми радниками та експертами, після чого вживатимуть необхідних заходів.

Як виникла суперечка навколо злиття

У 2015 році Samsung C&T і Cheil Industries об'єдналися. Elliott на той момент був міноритарним акціонером Samsung C&T і виступав проти угоди, вважаючи її умови невигідними для компанії.

Важливу роль у схваленні злиття відіграла Національна пенсійна служба Південної Кореї (NPS). Тоді вона була великим акціонером Samsung C&T і проголосувала за угоду.

Злиття широко розглядали як важливий крок для зміцнення контролю Джея Й. Лі над Samsung Group. Його батько, Лі Кун Хі, у 2014 році переніс серцевий напад і після цього не міг керувати групою.

Після злиття Лі став найбільшим акціонером об'єднаної Samsung C&T, що дозволило йому зміцнити контроль над Samsung Group.

Що вирішив арбітраж

За словами Elliott, трибунал дійшов висновку, що без незаконного втручання уряду NPS проголосувала б проти злиття, а збитків фонду не виникло б.

Elliott привітав рішення. У фонді заявили, що з урахуванням додаткових витрат, пов’язаних із повторним розглядом справи, загальна сума компенсації становить близько $113 млн. До неї Elliott зараховує збитки, відсотки, юридичні гонорари та інші витрати.

Фонд також заявив, що від тієї самої поведінки постраждали корейські акціонери та пенсійні вкладники. Elliott закликав Південну Корею виконати арбітражне рішення.

Відсотки продовжують нараховуватися до моменту виплати. За словами Elliott, сума зростає більш ніж на $10 тисяч щодня.

Нагадаємо

29 липня південнокорейський KOSPI за день втратив 6%, а від свого піку трохи більше ніж за місяць — майже 40%. Через обвал акцій ринкова вартість компаній країни скоротилася на $2,18 трлн.