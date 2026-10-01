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1 жовтня 2026, 14:23

Україні потрібно 669 мобільних укриттів: міжнародна коаліція посилює підтримку

Україні необхідно 669 мобільних укриттів для медичних закладів, з яких 417 — першочергово. Про це повідомляє сайт уряду. Йдеться передусім про лікарні у прифронтових і прикордонних регіонах, заклади екстреної та спеціалізованої допомоги, а також медустанови, де укриттів немає або їхня місткість недостатня.

Україні необхідно 669 мобільних укриттів для медичних закладів, з яких 417 — першочергово.
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Коаліція оцінила потреби і пріоритети


Паралельно держава реалізує довгострокові проєкти зі створення стаціонарних захисних споруд. За пріоритетами МОЗ у 2024−2026 роках реалізуються 78 проєктів з облаштування укриттів у медзакладах. Ще 136 проєктів із розробленою проєктно-кошторисною документацією вже внесено до системи публічних інвестицій DREAM.

За підтримки міжнародної Коаліції укриттів цивільного захисту відібрано пріоритетні для медичної системи проєкти загальною вартістю 275 млн грн. Крім того, наглядова група Коаліції вирішила спрямувати доступне фінансування на закупівлю мобільних укриттів, які можна встановити швидше за стаціонарні споруди.

Потреби та подальше фінансування обговорили під час другої міжнародної зустрічі Коаліції укриттів цивільного захисту для України, організованої Міністерством внутрішніх справ та Міністерством закордонних справ України.

До зустрічі долучилися понад 60 представників із 40 країн та 14 міжнародних організацій. Учасники обговорили розширення коаліції, залучення додаткової міжнародної допомоги, будівництво й модернізацію укриттів, а також використання мобільних рішень.


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Хто допомагає Україні

Коаліцію Україна та Фінляндія започаткували у травні 2025 року у партнерстві з країнами Team Europe. Її завдання — об'єднати міжнародних партнерів для розвитку мережі захисних споруд та посилення цивільного захисту.

У роботі коаліції беруть участь держави та міжнародні організації, які можуть долучатися до фінансування і реалізації проєктів. Основним фінансовим інструментом є програма ЄС Ukraine Facility, водночас кошти можуть залучатися і через інші міжнародні механізми.

Окремий напрям — захист медичної інфраструктури. За словами заступника міністра охорони здоров'я Геннадія Нерсесяна, укриття мають забезпечити безперервну роботу лікарень під час повітряних тривог і обстрілів.

Таким чином, міжнародна підтримка спрямована одночасно на довгострокове будівництво стаціонарних укриттів і швидке розгортання мобільних споруд там, де потреба в захисті є найбільш нагальною.


Як ми писали, бізнесу дали три місяці, щоб зберегти роботу під час повітряних тривог

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Romanenkas17
Romanenkas17
1 жовтня 2026, 14:32
#
Ця коаліція вир-родків не хоче зупинити війну часом?
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