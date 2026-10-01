Пшениця і кукурудза подорожчали на 15%: що відбувається зі світовими цінами на продукти

Світові ціни на сільськогосподарську продукцію продемонстрували найбільше квартальне зростання з 2022 року. За три місяці до кінця вересня Bloomberg Agriculture Spot Index, який відстежує 10 ключових культур, зріс на 13%. Про це пов ідомив Bloomberg.

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Подорожчання агропродукції пов’язане з новим загостренням у Чорноморському регіоні, перебоями з поставками зернових та олійних культур, а також екстремальними погодними умовами.

Найбільше за квартал зросли ціни на:

кукурудзу — на 15%;

пшеницю — на 15%;

сою — на 13%.



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Інфляція зростатиме далі



Додатковий тиск на продовольчі ринки створюють сильне явище Ель-Ніньйо, ризики для виробництва пальмової олії та какао, а також слабкий мусонний сезон в Індії.

Зростання вартості сільгоспсировини означає ризик подальшого подорожчання продуктів харчування у світі. Це, своєю чергою, може посилити продовольчу інфляцію та ускладнити завдання центральних банків щодо стримування загального зростання цін.



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