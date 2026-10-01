Світові ціни на сільськогосподарську продукцію продемонстрували найбільше квартальне зростання з 2022 року. За три місяці до кінця вересня Bloomberg Agriculture Spot Index, який відстежує 10 ключових культур, зріс на 13%. Про це повідомив Bloomberg.
Пшениця і кукурудза подорожчали на 15%: що відбувається зі світовими цінами на продукти
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Подорожчання агропродукції пов’язане з новим загостренням у Чорноморському регіоні, перебоями з поставками зернових та олійних культур, а також екстремальними погодними умовами.
Найбільше за квартал зросли ціни на:
-
кукурудзу — на 15%;
-
пшеницю — на 15%;
-
сою — на 13%.
Читайте також: Долар до 46 грн, євро — до 54 грн: яким буде курс наприкінці року
Інфляція зростатиме далі
Додатковий тиск на продовольчі ринки створюють сильне явище Ель-Ніньйо, ризики для виробництва пальмової олії та какао, а також слабкий мусонний сезон в Індії.
Зростання вартості сільгоспсировини означає ризик подальшого подорожчання продуктів харчування у світі. Це, своєю чергою, може посилити продовольчу інфляцію та ускладнити завдання центральних банків щодо стримування загального зростання цін.
Як ми писали, інфляція зросла до 8,1%: НБУ пояснив, що найбільше тисне на ціни
Коментарі