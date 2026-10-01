Біткоїн-ETF залучили рекордні $6,34 млрд: куди рухається крипторинок

Американські спотові ETF на біткоїн у третьому кварталі 2026 року залучили близько $6,34 млрд чистого припливу коштів. Це найкращий квартальний результат таких фондів цього року. Про це пише Cointelegraph.

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За даними SoSoValue, активний приплив інвестицій допоміг компенсувати близько $5 млрд відтоку, зафіксованого у другому кварталі.

На тлі зростання попиту через ETF сам біткоїн у липні-вересні подорожчав на 42,71%. Це найкращий результат криптовалюти за третій квартал із 2017 року.

Водночас наприкінці вересня інтерес інвесторів дещо послабився. За один день із біткоїн-ETF вивели близько $149 млн, перервавши дев'ятиденну серію припливу, протягом якої фонди залучили близько $3,1 млрд.



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Cпотові ETF на альткоїни також не пасуть задніх



Зростання попиту спостерігалося і в сегменті інших криптоактивів. Спотові ETF на Ethereum за третій квартал залучили близько $3,05 млрд, тоді як фонди на XRP, Solana та Zcash також зафіксували значні припливи коштів.

Таким чином, третій квартал став періодом суттєвого повернення інституційного попиту на криптовалюту через біржові фонди.



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