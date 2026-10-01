Борги не списують, але стягнення можуть зупинити: як працює «пауза» у виконавчому провадженні

У певних випадках примусове виконання судового рішення може бути тимчасово зупинене. Закон «Про виконавче провадження» передбачає механізм зупинення вчинення виконавчих дій або самого виконавчого провадження. Фактично йдеться про процесуальну «паузу», під час якої виконавець тимчасово не застосовує окремі заходи примусового виконання, повідомляє пресслужба Мінюсту.

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Борг не зникає

Зупинення виконавчих дій не означає завершення провадження або списання заборгованості.

Виконавче провадження залишається відкритим, однак до усунення обставин, через які його призупинили, виконавець не продовжує примусові дії.

Зокрема, у цей період він не здійснює списання коштів з рахунків боржника, не описує та не вилучає майно, не передає автомобілі чи нерухомість на реалізацію.

Коли виконавчі дії можуть зупинити

Підстави для зупинення передбачені, зокрема, статтею 34 Закону «Про виконавче провадження».

Серед таких випадків можуть бути:

заміна сторони виконавчого провадження її правонаступником;

окремі обставини, пов’язані з процедурою банкрутства;

інші передбачені законом підстави, через які примусове виконання тимчасово не може продовжуватися.

Окремий механізм встановлений статтею 38 Закону. Він застосовується, зокрема, якщо суд поновив строк для подання апеляційної скарги на рішення, за яким уже видано виконавчий документ, або прийняв таку апеляцію до розгляду.

Про обставини потрібно повідомити виконавця

Виконавець не завжди отримує інформацію про появу підстав для зупинення автоматично.

Тому сторонам виконавчого провадження варто своєчасно повідомляти про такі обставини та подавати документи, що їх підтверджують.

Чи знімають арешт із рахунків

Ні. Саме по собі зупинення виконавчих дій не означає автоматичного скасування раніше накладених арештів.

Арешти коштів і майна боржника продовжують діяти, хоча в період «паузи» виконавець не здійснює дій, спрямованих на подальше примусове виконання рішення.

Після того як обставини, що стали причиною зупинення, припиняються, виконавець поновлює примусове виконання у встановленому законом порядку.