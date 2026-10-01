Клуб білого бізнесу зріс до 9,7 тисячі учасників: хто увійшов і хто вибув

9 706 бізнесів наразі входять до Клубу білого бізнесу Податкової. За квартал перелік зріс на 5%. Переважна більшість учасників — компанії: на них припадає 94% переліку. Водночас склад Клубу суттєво оновився: 1 656 компаній додалися, а 1 206 — вибули. Майже 60% компаній, що додалися, потрапили до переліку вперше. Про це йдеться в даних Опендатабоот.

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94% учасників Клубу — компанії: наразі їх 9 132. Ще 574, або 6%, — фопи. 9 088 компаній з переліку є чинними, а ще 4 перебувають у стані припинення. Для 40 компаній дані приховані, тож визначити їхній актуальний статус неможливо.

Як змінився склад

Водночас склад учасників суттєво оновився. Так, до переліку додалися 1 656 компаній, а 1 206 компаній вибули.

59% з тих, що додалися, потрапили до Клубу білого бізнесу вперше: 982 компанії. Ще 674 компанії, або 40%, уже були у Клубі раніше, проте були відсутні під час попереднього оновлення. Ще у 20 компаній дані приховані, тому перевірити їхню історію участі неможливо.

Найбільшою за доходом серед компаній, які вперше потрапили до переліку, стала Вигідна покупка (мережа магазинів Аврора) — 28,3 млрд грн доходу за підсумками другого кварталу 2026 року. Також вперше до Клубу увійшли Петрол Контракт (мережа АЗК WOG) із доходом 16,4 млрд грн та Закарпаттяенергозбут — 8,5 млрд грн. МакДональдз Юкрейн ЛТД (11,9 млрд грн доходу) повернувся до переліку після відсутності протягом кварталу. Серед найбільших компаній, що додалися, також Сандора з доходом 7,5 млрд грн.

Хто вибув із Клубу

Водночас перелік залишили й великі бізнеси. Найбільшою за доходом серед них стала Смарт Інтелліджент Сістем — 12,9 млрд грн за другий квартал 2026 року. Також вибули Дружба-Нова, що належить до ФПГ Кернел, з доходом 5,7 млрд грн, Авантаж-7 (мережа АЗК Avantage7) — 5,3 млрд грн, Ніжинський жиркомбінат — 5,1 млрд грн та Дніпросталь-Енерго — 4,6 млрд грн.

Загальтна система оподаткування

55% компаній у Клубі на загальній системі оподаткування. Ще 21% працюють на спрощеній системі четвертої групи, 19% — третьої групи, а 5% є резидентами Дія.City.

Серед фопів 87% працює на третій групі спрощеної системи. Ще 13% перебувають на загальній системі.

Сфери діяльності

Кожна п’ята компанія у Клубі білого бізнесу працює у сільському, лісовому або рибному господарстві: 1 974 підприємств. Майже стільки ж працюють в оптовій та роздрібній торгівлі й ремонті автотранспорту — 1 856 компаній. Ще 1 551 компанія припадає на переробну промисловість. До п’ятірки найбільших галузей також увійшли будівництво — 670 компаній та операції з нерухомістю — 594.

37 компаній з Індексу Опендатаботу 2026 наразі також входять до Клубу білого бізнесу. Ще квартал тому таких було 33.

Найбільшою серед них за доходом є АТБ-Маркет — 136 млрд грн доходу за другий квартал 2026 року. Далі йдуть Вигідна покупка (Аврора) — 28,3 млрд грн, Київстар — 25 млрд грн, Київська обласна ЕК — 22,6 млрд грн та Петрол Контракт (WOG) — 16,4 млрд грн.

205 компаній з переліку є учасниками фінансово-промислових груп. Найбільше таких бізнесів припадає на Агропросперіс — 34 компанії. Далі йдуть Систем Кепітал Менеджмент (СКМ) — 14 компаній, група родини Пінчуків та АТБ — по 12, а також OKKO Group — 10. Зазначимо, що одна компанія може бути учасником одразу декількох ФПГ.

Найбільше компаній з Клубу білого бізнесу зареєстровано у Києві — 1 941. На Дніпропетровщині зареєстрована 841 компанія, на Львівщині та Київщині — по 689, а на Харківщині — 497.

Найменше таких компаній зареєстровано на Луганщині — лише 2, Херсонщині — 13, а на Донеччині — 29.

Водночас найбільше фопів з Клубу білого бізнесу зареєстровано на Дніпропетровщині та у Києві — по 73 у кожному регіоні. Далі йдуть Львівщина — 55 підприємців, Київщина — 46 та Харківщина — 44.