Клуб білого бізнесу зріс до 9,7 тисячі учасників: хто увійшов і хто вибув

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 жовтня 2026, 11:37

Клуб білого бізнесу зріс до 9,7 тисячі учасників: хто увійшов і хто вибув

9 706 бізнесів наразі входять до Клубу білого бізнесу Податкової. За квартал перелік зріс на 5%. Переважна більшість учасників — компанії: на них припадає 94% переліку. Водночас склад Клубу суттєво оновився: 1 656 компаній додалися, а 1 206 — вибули. Майже 60% компаній, що додалися, потрапили до переліку вперше. Про це йдеться в даних Опендатабоот.

9 706 бізнесів наразі входять до Клубу білого бізнесу Податкової.
Бізнес
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

94% учасників Клубу — компанії: наразі їх 9 132. Ще 574, або 6%, — фопи. 9 088 компаній з переліку є чинними, а ще 4 перебувають у стані припинення. Для 40 компаній дані приховані, тож визначити їхній актуальний статус неможливо.

Як змінився склад

Водночас склад учасників суттєво оновився. Так, до переліку додалися 1 656 компаній, а 1 206 компаній вибули.

59% з тих, що додалися, потрапили до Клубу білого бізнесу вперше: 982 компанії. Ще 674 компанії, або 40%, уже були у Клубі раніше, проте були відсутні під час попереднього оновлення. Ще у 20 компаній дані приховані, тому перевірити їхню історію участі неможливо.

Найбільшою за доходом серед компаній, які вперше потрапили до переліку, стала Вигідна покупка (мережа магазинів Аврора) — 28,3 млрд грн доходу за підсумками другого кварталу 2026 року. Також вперше до Клубу увійшли Петрол Контракт (мережа АЗК WOG) із доходом 16,4 млрд грн та Закарпаттяенергозбут — 8,5 млрд грн. МакДональдз Юкрейн ЛТД (11,9 млрд грн доходу) повернувся до переліку після відсутності протягом кварталу. Серед найбільших компаній, що додалися, також Сандора з доходом 7,5 млрд грн.

Хто вибув із Клубу

Водночас перелік залишили й великі бізнеси. Найбільшою за доходом серед них стала Смарт Інтелліджент Сістем — 12,9 млрд грн за другий квартал 2026 року. Також вибули Дружба-Нова, що належить до ФПГ Кернел, з доходом 5,7 млрд грн, Авантаж-7 (мережа АЗК Avantage7) — 5,3 млрд грн, Ніжинський жиркомбінат — 5,1 млрд грн та Дніпросталь-Енерго — 4,6 млрд грн.

Загальтна система оподаткування

55% компаній у Клубі на загальній системі оподаткування. Ще 21% працюють на спрощеній системі четвертої групи, 19% — третьої групи, а 5% є резидентами Дія.City.

Серед фопів 87% працює на третій групі спрощеної системи. Ще 13% перебувають на загальній системі.

Сфери діяльності

Кожна п’ята компанія у Клубі білого бізнесу працює у сільському, лісовому або рибному господарстві: 1 974 підприємств. Майже стільки ж працюють в оптовій та роздрібній торгівлі й ремонті автотранспорту — 1 856 компаній. Ще 1 551 компанія припадає на переробну промисловість. До п’ятірки найбільших галузей також увійшли будівництво — 670 компаній та операції з нерухомістю — 594.

37 компаній з Індексу Опендатаботу 2026 наразі також входять до Клубу білого бізнесу. Ще квартал тому таких було 33.

Найбільшою серед них за доходом є АТБ-Маркет — 136 млрд грн доходу за другий квартал 2026 року. Далі йдуть Вигідна покупка (Аврора) — 28,3 млрд грн, Київстар — 25 млрд грн, Київська обласна ЕК — 22,6 млрд грн та Петрол Контракт (WOG) — 16,4 млрд грн.

205 компаній з переліку є учасниками фінансово-промислових груп. Найбільше таких бізнесів припадає на Агропросперіс — 34 компанії. Далі йдуть Систем Кепітал Менеджмент (СКМ) — 14 компаній, група родини Пінчуків та АТБ — по 12, а також OKKO Group — 10. Зазначимо, що одна компанія може бути учасником одразу декількох ФПГ.

Найбільше компаній з Клубу білого бізнесу зареєстровано у Києві — 1 941. На Дніпропетровщині зареєстрована 841 компанія, на Львівщині та Київщині — по 689, а на Харківщині — 497.

Найменше таких компаній зареєстровано на Луганщині — лише 2, Херсонщині — 13, а на Донеччині — 29.

Водночас найбільше фопів з Клубу білого бізнесу зареєстровано на Дніпропетровщині та у Києві — по 73 у кожному регіоні. Далі йдуть Львівщина — 55 підприємців, Київщина — 46 та Харківщина — 44.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами